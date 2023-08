Thesinge verandert de komende dagen in een jungle: “Vrijdag lopen hier wel wat tijgers en leeuwen rond”

Foto: ingezonden

Waar de zomer langzaam op zijn einde loopt moet in Thesinge het hoogtepunt van de zomer nog komen. Op donderdag en vrijdag vindt in het dorp de Zummerspeulen 2023 plaats. Anita van der Veen kijkt erg naar de dagen uit.

Hoi Anita! Leeft het al een beetje in het dorp?

“Als je door het dorp loopt of fietst, en je legt je oor ten luister, dan hoor je het her en der al gonzen. Vooral bij de ouders. Ze vragen hoe het gaat met de voorbereidingen, en wanneer het nu precies zo ver is. Bij de kinderen moet het enthousiasme nog komen. Voor een kind is donderdag nog heel ver weg. En tel daar bij op dat ze de afgelopen weken op vakantie zijn geweest. Maar neem van mij aan, het gaat helemaal goed komen. Vooral wanneer we morgen beginnen met de opbouw van het terrein.”

De Zummerspeulen. Wat is het precies?

“We organiseren het nu voor de zesde keer. Op de laatste donderdag en vrijdag van de zomervakantie organiseren we activiteiten op het sportveld. Op de eerste dag kan er geknutseld en gebouwd worden. Zo kunnen er hutten gebouwd worden, waarbij er getimmerd en gezaagd dient te worden. Op de vrijdag is het tijd voor spelletjes. En elk jaar koppelen we daar een thema aan vast.”

Zo heb ik begrepen dat Thesinge de komende dagen geen sportveld meer heeft, maar een heus reservaat …

“Haha, ja. Ons thema is ‘jungle safari’. Hoe we daar op gekomen zijn? Vorig jaar, na de editie die we toen gehouden hebben, zijn we gaan evalueren. Hoe is het verlopen, hoe is het gegaan, wat kan er beter. En tegelijkertijd wordt dan ook het thema voor volgend jaar vastgesteld. Eigenlijk is dat wel heel prettig, want op die manier heb je een jaar de tijd om je voor te bereiden. Als je eens in een winkel komt, waarbij je iets tegenkomt, dat hoort bij het thema, dan kun je dat alvast kopen.”

Hoe krijgt het thema dit jaar vorm?

“Je zei het al, het sportveld is een reservaat. Dus we gaan daar hokken en onderkomens bouwen voor de tijgers en leeuwen. Tijdens de dagen wordt er geschminkt. Dus ik verwacht dat we aan het eind van de week wel een aantal leeuwen en tijgers rond hebben lopen in het dorp. Maar je kunt het thema ook ruimer interpreteren. In de jungle, waar je nieuwe volksstammen ontdekt en leert kennen. Maar ook vaardigheden die je leert ontwikkelen. Dat zit allemaal in onze activiteit: kinderen leren elkaar kennen, en leren hoe ze bijvoorbeeld een hut moeten bouwen.”

Is er al veel animo?

“De Zummerspeulen zijn bedoeld voor de dorpen Thesinge en Garmerwolde. Op dit moment hebben we 68 aanmeldingen. Daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben ook wel zomers gehad met honderd kinderen. Kijk, ergens ben je afhankelijk van hoeveel kinderen er ook in de dorpen zijn. Als je naar de basisschool van Garmerwolde kijkt, dan krijgen daar ook kinderen les die uit Lewenborg of Delfzijl komen. Die zul je niet zo snel bij ons zien, terwijl ze wel welkom zijn. Maar andersom. Hier in het dorp wonen ook kinderen die elders naar school gaan. Zij doen dan juist wel weer mee aan de activiteiten.”

Ik hoor volgens mij iemand die er heel veel zin in heeft …

“Ja, dit is ontzettend leuk. Het is enerzijds heel leuk om iets voor de kinderen te organiseren. Als zij plezier hebben, mooie dagen hebben, dan maakt dat ons ook blij. Maar het is ook goed voor het dorp. Al die vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, die er samen iets moois van maken. Ja, dat is gewoon heel leuk en gezellig. En dan geldt toch wel een beetje, waar een klein dorp groot in kan zijn.”

Wanneer zijn jullie tevreden?

“Als iedereen het naar de zin heeft. En als het mooi weer is, haha. Vorig jaar was het ontzettend warm. Dit jaar heb ik begrepen dat er op donderdag wat buien mogelijk zijn, en op vrijdag is het overwegend droog. Kinderen vermaken zich snel. Maar het zou wel heel mooi zijn als het gewoon droog blijft. Dus die oproep doe ik dan maar bij deze.”

Meer informatie vind je op deze website.