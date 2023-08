Systeem schoolboeken leidt tot papierverspilling, minister komt met onderzoek

Het systeem waar schoolboekuitgeverijen, waaronder Noordhoff uit de stad, vorig jaar op zijn overgestapt leidt tot papierverspilling. Minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs wil dat er een onderzoek komt. Dagblad Trouw bericht hier zaterdag over.

In Nederland zijn er drie grote uitgevers van schoolboeken. Behalve Noordhoff gaat het om ThiemeMeulenhoff en Malmberg. Vorig jaar zijn deze uitgeverijen overgestapt op een model waarbij scholen, elk jaar en voor iedere leerling, nieuwe boeken moeten aanschaffen. De gedachte daarachter is dat scholen zo geen boeken meer hoeven in te nemen aan het einde van het schooljaar, en direct met uitgevers kunnen onderhandelen zonder tussenkomst van een distributeur.

Duurder

Het systeem heeft als nadeel dat er aan het einde van elk schooljaar veel boeken in de prullenbak belanden, omdat ze maar één jaar mee gaan. Onderwijsvakbond AOb laat weten dat het om papierverspilling gaat, en dat men daar niet blij mee is. Dijkgraaf schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het systeem daarnaast ook duurder is. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat docenten niet die methodes aan kunnen schaffen die ze graag willen, omdat het geld op is. In de brief schrijft de minister dat hij door middel van een onderzoek duidelijk wil krijgen of het systeem ook goedkoper en duurzamer kan.

De uitgeverijen laten aan de NOS weten dat het nieuwe systeem juist milieuvriendelijker is.