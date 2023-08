Swingen in Sterrebos met muziek van Vieux en Daves

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Sterrebos vindt zondag de vierde editie van SterrebosLive plaats. In de muziekkoepel staan er optredens van Vieux en Daves gepland.

“Wij vinden dat de jaren zeventig en tachtig niet mogen ontbreken op een SterrebosLive”, laat de organisatie weten. “Daarom hebben we de Groningse band Vieux uitgenodigd. Zij zijn begonnen met muziek maken in 2013. De band bestaat uit acht ervaren muzikanten die samen opgeteld vierhonderd jaar muziek ervaring hebben. Vieux brengt een combinatie van disco en soul en op de playlist staan onder andere liedjes als ‘Le Freak’, ‘Rock Me Baby’, en ‘You To Me Are Everything’.”

De band Daves laat ook het geluid van de jaren tachtig horen. “Deze band heeft zich toegelegd op het vertolken van muziek van David Bowie, David Sylvian en David Byrne. Sylvian is de voormalige zanger van de band Japan, en Byrne was actief bij de Talking Heads. Met zeven man op het podium worden de jaren tachtig weer tot leven gebracht, en belooft het een vrolijk en swingend feestje te gaan worden.”

SterrebosLive begint zondagmiddag om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur. De toegang is gratis.