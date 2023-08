Supporters FC lopen corteo door binnenstad: “Zoiets is vrij uniek”

Foto: Wouter Holsappel

Supporters van de FC zijn zondagmiddag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II, in een corteo door de stad gelopen.

De corteo begon rond 12.00 uur op de Grote Markt, waarna men richting de Euroborg liep. De corteo ging gepaard met gezang, getrommel, vlaggen en groene rook. “Dat zoiets plaatsvindt is best wel uniek”, duidt OOG-verslaggever Maarten Siepel. “In het verleden werden corteo’s vaak gehouden voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, de Derby van het Noorden. Wat je vanmiddag in de binnenstad zag, gebeurt niet ieder seizoen. Dus best wel uniek dus.”

Volgens Siepel zijn corteo’s in het voetbal wel gebruikelijk. “Corteo is een Italiaans woord, dat je het beste kunt vertalen als ‘processie’. Het is een vrolijke stoet supporters die samen naar het stadion lopen. Voorop lopen supporters die een spandoek of banner dragen.” Zondagmiddag speelt de FC de derde wedstrijd van het seizoen, waarbij Willem II dus de tegenstander is. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te volgen via een liveblog op deze website.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte een filmpje: