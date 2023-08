Stukje ring west bij Vrijheidsplein drie dagen afgesloten

Een deel van de westelijke ringweg is van maandag 4 september tot en met woensdag 6 september vanwege werkzaamheden afgesloten voor het verkeer in zuidelijke richting.

Het gaat om het gedeelte bij het Vrijheidsplein. De afsluiting begint maandag om 07.00 uur. In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december (om 00.00 uur) is de klus afgerond en gaat de nieuwe rechtstreekse verbinding van ring west naar de A7 in de richting van Drachten open.

Tot en met woensdag 6 september moet verkeer richting het zuiden omrijden. Willen weggebruikers richting Hoogkerk en Drachten, dan worden die op ring west via de afrit 17 Hoogkerk (Hoendiep) geleid. Verkeer richting het Julianaplein, Groningen-Zuid of Hoogezand kan omrijden via de noordelijke en oostelijke ringweg.

Vanaf donderdag 7 september kan het verkeer vanaf de westelijke ringweg de nieuwe verbinding gebruiken naar de A7 richting Drachten. Zo hoeft dat verkeer niet meer over de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn/Stadspark. De afrit naar die rotondes blijft tot maart volgend jaar afgesloten.

De komende maanden wordt gewerkt aan de verbindingsboog van de westelijke ringweg naar het Julianaplein. Uiteindelijk is het Vrijheidsplein helemaal ongelijkvloers.