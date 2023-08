Gica is eerste studentenkoor dat overstap maakt naar Spotify: “Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen?”

Foto: ingezonden

Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen met je muziek? En hoe bereik je zoveel mogelijk aanstormende leden? Voor studentenkoor Gica was het aanleiding om de cd’s in de ban te doen en de stap te maken naar de digitale media. Volgens Martijn Meelker van het koor loopt dat erg goed.

Hoi Martijn! Twee maanden geleden hadden jullie je concertreeks ‘Rondje om de Oostzee’. Dat concert is nu online terug te luisteren …

“We hebben twee hele mooie concerten gegeven. In de aanloop organiseerden we een proefconcert in Kropswolde. En het leuke is, dat sinds dat weekend we met enorme sprongen vooruit zijn gegaan. Er is gewerkt aan de puntjes die opvielen. Er zijn oplossingen gevonden voor de ritmes en de noten die niet lekker pasten. En daardoor hebben we in Oosterwolde en in Groningen twee hele mooie concerten kunnen geven. Je kunt zeggen dat we alles gegeven hebben wat er in zat. En dan ga je met een heel fijn gevoel de zomer in. En het klopt dat sinds deze week het concert via de streamingsplatformen terug is te beluisteren.”

Hoe is dat idee ontstaan?

“Het was eind 2019 of begin 2020. In de jaren daarvoor brachten we cd’s uit. Traditiegetrouw maken we een audio-opname van het concert in Groningen. De cd’s lieten we vervolgens persen, waarbij de schijfjes gretig aftrek vonden bij familieleden, maar ook bij mensen die een herinnering wilden hebben aan een mooie avond. In die periode ging echter de drukker van de cd’s failliet. De bestelling die we hadden geplaatst kon ook niet doorgaan. We zijn toen op zoek gegaan naar een oplossing. Toevallig hadden we op dat moment al een commissie Digitalisering in het leven geroepen.”

Omdat jullie met de tijd mee willen gaan?

“Je wilt aansluiten bij wat de doelgroep wil. In diezelfde periode hebben we bijvoorbeeld besloten om pinautomaten aan te schaffen, waarmee toegangskaartjes aan de deur gekocht kunnen worden. En ook waren we bezig met het vraagstuk hoe we met onze muziek zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Het failliet gaan van de cd-drukker is het laatste zetje geweest om ons richting online platforms te bewegen. Platforms inderdaad, want behalve Spotify, zijn we ook bijvoorbeeld actief op YouTube Music en Deezer.”

Jullie concert ‘Rondje om de Oostzee’ is daar nu op terug te vinden. Wat levert het jullie op?

“Het is voor mensen vooral makkelijker om met ons in de kunde te komen. We zien het aan de statistieken. Dat onze muziek bijvoorbeeld beluisterd wordt in Nieuw-Zeeland of in Amerika. Dat was anders nooit gebeurd. Maar het werkt ook andersom. Nieuwe leden die interesse in ons hebben, om zich bij ons aan te sluiten, kunnen nu eerst de tracks op Spotify beluisteren, om te horen of wij het koor zijn dat zij zoeken.”

Het eerste studentenkoor dat deze stap heeft genomen …

“Wij denken dat we dat zijn, haha. Zolang het tegendeel niet wordt bewezen. Naderhand hebben we van andere koren de vraag gekregen hoe we dat geregeld hebben. En uiteraard helpen we dan elkaar. Je kunt het namelijk niet zomaar online plaatsen op Spotify. Wij maken gebruik van een tussenpartij die dit voor ons regelt. En die kennis delen we graag, want uiteindelijk is het denk ik een heel mooi medium om muziek via te delen. En zeker de muziek die wij maken.”

Het nieuwe seizoen is aanstaande. Waarschijnlijk zijn jullie ook al bezig met de voorbereidingen op een nieuw concert?

“De voorbereidingen zijn zeker bezig. Ons volgende concert zal te maken hebben met het ‘etmaal’. Er zal muziek klinken die te maken heeft met de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Je kunt je voorstellen dat er in de avond gefeest wordt en dat daar vrolijke muziek bij hoort. Maar de nacht is dan weer heel sereen en rustig, waardoor je rustigere muziek kunt laten horen.”

Wie is de genius die jullie thema’s bedenkt?

“Nou, dat is wel leuk om te vertellen. We hebben een programmacommissie. Zij plannen de concerten en bedenken het thema. Vervolgens is het aan de leden wat ze er van vinden. Er wordt gestemd. Dus onze dirigent heeft maar beperkte invloed, wij als koor bepalen zelf wat ons past en ons niet past. En daar zijn we als studentenkoor best wel heel uniek in.”

‘Rondje om de Oostzee’ is hieronder, via de Spotify-player te beluisteren: