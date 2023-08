Student & Stad: “In studentenwereld spelen condooms geen hoofdrol, angst voor soa’s is er nauwelijks”

De fractie van Student & Stad is bang dat seksueel overdraagbare aandoeningen, soa’s, komende week flink om zich heen gaan grijpen tijdens de KEI-week. De partij wil toekomstige studenten waarschuwen.

“De introductieweek is bij uitstek het moment dat jongeren willen proeven van het studentenleven”, vertelt raadslid Karoline de Groot. “Seks hoort hier vaak bij en in de studentenwereld spelen condooms geen hoofdrol. Het bewustzijn is weggezakt en angst voor soa’s is er nauwelijks.” Aanleiding voor de uitspraak van De Groot zijn berichten in de media. Het aantal gevallen van gonorroe bij jongeren onder de 25 jaar zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Naast deze soa ligt ook het gevaar van chlamydia en schurft op de loer.

Mitchell Wiegand Bruss (SVL): “Testen is in veel studentensteden lastig”

De Groot staat ook niet alleen. Ook in andere studentensteden vinden komende week introductieweken plaats. Mitchell Wiegand Bruss is fractievoorzitter van Studenten voor Leiden: “Lokale overheden van studentensteden hebben een belangrijke rol in het terugdringen van soa’s en de voorlichting hierover. In veel studentensteden is testen bijvoorbeeld best lastig. Dat helpt niet in het terugdringen van de cijfers.” Beide partijen vrezen dat soa’s de komende week flink om zich heen grijpen. “Wees je bewust van de besmettelijkheid van schurft; je kunt het al krijgen door naast elkaar op de bank te zitten. Vergeet daarnaast nooit condooms mee te nemen als je op stap gaat. Voorkomen is beter dan genezen.”

Vrij Veilig Campagne

Beide partijen maken zich hard voor de terugkeer van de landelijke Vrij Veilig campagne, die sinds 2011 niet meer bestaat. Deze campagne moet bijdragen aan het bewustzijn van veilige seks en voorbehoedsmiddelen. Zaterdag liet de fractie van de JOVD al weten aandacht te willen besteden aan het probleem. Zij delen maandag op de informatiemarkt condooms uit.