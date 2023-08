‘Streep door de rekening’ voor snelle trein tussen Groningen en Bremen zorgt voor verbazing en teleurstelling

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

De antwoorden van staatssecretaris Heijne over het uitblijven van genoeg perronruimte op het Hoofdstation van Groningen voor een snelle trein van Groningen naar Bremen vallen rauw op het dak bij meerdere Statenfracties. Nadat de Partij voor het Noorden zich zondag al boos maakte over het ’te kleine jasje’ voor het station, laat ook GroenLinks zich maandag ontstemd uit.

Uit beantwoording van Kamervragen blijkt dat het niet mogelijk is om het Hoofdstation geschikt te maken voor een treinverbinding die Bremen binnen twee uur bereikbaar moet maken vanuit Stad. Ook stelt Heijnen dat er geen verdere inspanning komt om meer dan twee treinen per uur over de Friesenbrücke te laten rijden. Door dit alles is een snelle trein tussen Groningen en Bremen pas vanaf 2036 mogelijk.

Dit staat volgens GroenLinks haaks op recente antwoorden van het provinciebestuur op vragen van D66 en Volt, zo stelt GroenLinks. Een maand terug liet het college nog weten ‘lobbyen richting NS en ProRail niet nodig is’, omdat de provincie bij de Wunderline de opdrachtgever is. Ook stelde het college dat er al intensief wordt gepraat met Den Haag over een lobby rond de combinatie Wunderline-Lelylijn in Duitsland.

De stellingname van de staatssecretaris valt daarom rauw op het dak bij GroenLinks, aldus Statenlid Bas de Boer: “De antwoorden van de staatssecretaris zijn een streep door onze rekening en stralen bovendien weinig ambitie uit. Het kan niet zo zijn dat onduidelijkheid hierbij voor vertraging zorgt. Provincie en Rijk moeten juist intensief samenwerken om deze trein zo snel mogelijk te laten rijden!”

De Wunderline staat als bespreekpunt geagendeerd voor de eerstvolgende Statencommissie na het reces op woensdag 13 september 2023. Daar wil GroenLinks de kwestie aankaarten.