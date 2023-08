Storm en regen zorgt voor geen goudgeel graan in Thesinge: “Gelukkig kunnen we wel het land op”

Foto: Janko Oosterhuis / ingezonden

De oogsttijd is volop bezig. Na een periode van groei en bloei kunnen boeren en hobbyisten nu hun gewassen binnenhalen. Zo ook in Thesinge, waar deze dagen door de familie Oosterhuis van Ommeland Thesinge druk gewerkt wordt om het graan binnen te halen.

“Het is een lastig seizoen geweest”, vertelt Janko Oosterhuis. “Normaal heeft het graan een mooie goudgele kleur, maar je ziet het. Het ziet er nu wat grauwig uit. En dat heeft alles te maken met de afgelopen weken.” In Thesinge breekt zaterdagmiddag voorzichtig de zon door, terwijl het in de uren daarvoor even flink heeft geregend. “Het is vooral de regen en de storm van begin juli. Daardoor is het graan platgeslagen. Om het te oogsten maken we gebruik van een combine. Dat zijn grote machines waarmee het graan eigenlijk gemaaid en vervolgens gedorst wordt.”

“Gelukkig konden we afgelopen week het land op”

Doordat het graan op de grond ligt kost het meer moeite om het product binnen te halen. Dat gaat weer ten koste van de kwaliteit. “Als je kijkt naar de kwaliteit, het zijn hele grauwe korrels. Het is ingedroogd, en minder mooi. Het is gelukkig wel goed bruikbaar, maar het oog wil ook wat. Van die goudgele graanvelden, je kent het vast wel, dat presenteert mooier dan grauwig graan.” Behalve bij Thesinge heeft Ommeland ook een graanveld bij Zuidwolde. “Drie weken geleden was het graan eigenlijk oogstklaar. Toen hadden we echter te maken met regen. Graan kun je niet oogsten als het te vochtig is. Je kunt tot een bepaald percentage vocht handelen. Gelukkig konden de seinen afgelopen week eindelijk op groen.”

“Ik zou het wel leuk vinden als een lokale bakker met onze producten gaat werken”

Komende week verwacht Oosterhuis het werk af te kunnen ronden. “Als ik kijk naar de voorspellingen dan hebben we de komende dagen flink wat zon en droog weer. Ik denk dat we uiterlijk dinsdag de graanoogst af kunnen ronden.” Op de vraag of het graan vervolgens naar de lokale bakker gaat, vertelt Oosterhuis: “We hebben dat wel eens geprobeerd, maar het zijn hele intensieve projecten. Er worden deze periode tig vrachtwagens vol graan afgevoerd, terwijl een bakker hooguit een zakje wil hebben. Ons graan gaat naar tussenhandelaren. Mijn verwachting is dat het vervolgens vooral naar veeteeltbedrijven gaat, waar het gebruikt wordt als voer. Maar een lokale bakker die met ons graan gaat werken, dat zou ik ergens ook wel heel leuk vinden.”