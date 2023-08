StofLab verhuist naar nieuwe en grotere plek: “Mijn moeder zei, wordt het niet tijd voor een echte baan?”

Foto: ingezonden

Nog ruim een week en dan opent StofLab, een bedrijf met een stoffenwinkel en waar naaicursussen worden aangeboden, haar deuren op een nieuwe locatie aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert. Elisabeth van Harten is druk bezig met de laatste voorbereidingen.

“Op 1 juli hebben we de sleutel gekregen”, vertelt Van Harten. “We hebben de afgelopen weken de muren geverfd, en we zijn nu druk bezig met de inrichting. Met de verhuizing konden we ook een gestopte stoffenwinkel overnemen. Dus als je nu naar binnenstapt dan zie je allemaal dozen staan, die nog uitgepakt en geordend moeten worden. Je wilt alle kleuren van de stoffen bij elkaar hebben liggen. Soms schaam ik mij een beetje. Want mensen zijn heel nieuwsgierig, en komen soms even langs, maar het is nog niet af, het is nog niet zoals het moet zijn, haha.”

“Wordt het niet tijd voor een echte baan?”

StofLab opende in 2017 de deuren aan de Papiermolenlaan. “Ik heb de opleiding Small Bussiness en Retail Management gedaan. Daarna ben ik op zoek gegaan naar werk. Maar dat lukte niet echt. Maar ik wilde wel graag iets doen. Een vriendin van mij heeft de Kunstacademie gevolgd, en we zijn toen op het idee gekomen om naailessen te gaan geven. Ik weet nog dat mijn moeder zei, wordt het niet tijd voor een echte baan? Toch ging het eigenlijk vanaf het begin heel goed. Er was veel belangstelling voor. In het begin was ik de helft van de tijd aanwezig op de Papiermolenlaan, de andere helft was ik werkzaam bij vakantieresort Hof van Saksen, waar een Edutainment-programma wordt aangebonden, met als onderdeel een modeacademie. Dat was een hele mooie tijd.”

Tekst gaat verder onder de foto:





StofLab verhuist van de Papiermolenlaan naar de Van Lenneplaan. Foto: ingezonden

“Het heeft een aantal generaties overgeslagen”

Met kleding bezig zijn zit de laatste jaren in de lift. “Dat is denk ik het geheim van de smid. Er zijn een aantal generaties overgeslagen, maar ik weet zeker dat je opa en oma heel goed wisten hoe ze met een naaimachine overweg moesten gaan. En dat komt nu terug. Misschien ook wel vanwege de economische omstandigheden. Het kopen van kleding is duur, waarbij het voordeliger is om kleding te repareren, of kleding te verstellen, zodat je er langer mee toe kunt. Maar hoe doe je dat? Welke mogelijkheden zijn er. En ja, dat mensen massaal bij mij aankloppen. Ik heb heel veel geduld. Ik vind het heel leuk om mensen iets uit te leggen. En als ze het de eerste keer niet begrijpen, dan leg ik het twee of drie keer uit.”

“We hadden meer ruimte nodig”

De vraag is waarom je een locatie aan de Papiermolenlaan wilt verlaten: “Er spelen verschillende redenen. Om bij ons te komen moet je aanbellen. Het is zoeken waar we zitten. Omdat we op de eerste verdieping zitten, is het niet heel laagdrempelig. De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. De stoffenwinkel is er bij gekomen, en eigenlijk was daar altijd de wens om op een locatie te gaan zitten, waar we goed bereikbaar zijn. En waar er ruimte is voor een grotere winkel met atelier.”

“In het begin dachten we, dit is te klein”

Van Harten vertelt verder: “En dan ga je op zoek. Heel klassiek, via Funda, kwamen we bij een pand aan de Van Lenneplaan terecht. We hebben dat bekeken, en we dachten, nee. Het is wat te klein. Maar toen bleek dat een berging aan de achterzijde er ook bij hoorde. En dat bracht perspectief. We denken dat we op deze plek kunnen groeien. Het voordeel is ook dat het in een wijk is waar we al veel klanten hebben.”

“Iedereen is welkom”

De komende weken is Van Harten nog druk bezig met de laatste voorbereidingen: “Op vrijdag 1 september gaan we open. Daar gaan we een leuk feestje van maken, met ballonen, een marktje, en hopelijk veel belangstelling. En we hebben veel zin in de komende periode. We gaan vrolijk door met het geven van naaicursussen en workshops. Iedereen is daar ook voor welkom. Kinderen maar ook twintigers, dertigers en senioren.” Meer informatie over StofLab vind je op deze website.

023!