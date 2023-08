Sterrenkundige strijkt neer in Lauwersmeergebied: “Mensen zijn welkom om met mij Perseïden te bekijken”

Op je ligstoel naar de hemel turen om vallende sterren te spotten waarbij je ondertussen een gratis gastcollege krijgt van sterrenkundige Jeffrey Bout uit de stad. Bout biedt dit zaterdagavond aan in het Lauwersmeergebied.

Hoi Jeffrey! Waarom een gastcollege in het Lauwersmeergebied?

“Voor de duidelijkheid, de jaarlijkse Perseïden kun je overal bekijken. Zolang je maar niet in de stad zit, en zolang je maar geen hinder hebt van verlichting. Eén van de donkerste plekken in ons land is het Lauwersmeergebied. Een darkskypark, waar geen straatverlichting aanwezig is. Vanavond ben ik vanaf 22.30 uur te vinden bij uitkijkpunt Ezumakeeg Noord. Dat het daar zo donker is biedt voordelen, want met een beetje geluk kunnen we ook het Melkwegstelsel gaan zien.”

Wat kunnen we vanavond verwachten?

“Vanavond vindt het hoogtepunt plaats van de jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden. De meeste vallende sterren zullen rond 04.00 uur te zien zijn. Het gaat dan ongeveer om zestig vallende sterren per uur. Als je eerder gaat kijken, bijvoorbeeld rond middernacht, dan liggen die aantallen lager, en gaat het om ongeveer dertig vallende sterren per uur. En ja, dat is fantastisch om te zien. Ook omdat het vakantietijd is, en het zomer is. Het zijn ideale omstandigheden om het wat later te maken, om hier getuige van te zijn.”

De weersvoorspelling lijkt ook goed, waarbij eventuele bewolking pas in de nacht een probleem gaat vormen. Wat ga jij de mensen vanavond aanbieden?

“Als mensen vanavond langs komen dan zou ik ze adviseren om een tuin- of ligstoel mee te nemen. Ook kun je eventueel op een kleed in het gras gaan liggen. Terwijl we samen naar de hemel kijken, zal ik door middel van een groene laser sterrenbeelden aanwijzen. Daarnaast neem ik een grote sterrenkijker mee. Via de kijker kunnen mensen Jupiter en Saturnus en wellicht ook nog wat andere objecten aan de hemel bekijken.”

Want Jupiter en Saturnus zijn op dit moment goed zichtbaar?

“Jazeker. Saturnus is in het begin van de avond helder te zien. Jupiter is dat in iets mindere mate, maar ook dat zou moeten kunnen. En wat ik zojuist ook al zei, omdat het op deze plek zo donker is, moeten we de Melkweg ook kunnen zien. Ik ga het één en ander vertellen, en ondertussen mogen mensen natuurlijk ook vragen stellen. Het wordt vooral leuk als er ook een soort gesprek op gang komt.”

De afgelopen dagen ging het ook over het noorderlicht, dat dit zichtbaar zou zijn …

“Ik ben geen expert op het gebied van het noorderlicht. Het ontstaan daarvan heeft te maken met zonnestormen. Wel las ik toevallig vanmiddag een bericht op een website dat de kans daarop komende avond en nacht klein is. Dus op vlak verwacht ik niks te gaan zien. En dat is niet erg, want met de Perseïden zullen we al ogen en oren tekort komen.”

Bout is zaterdagavond te vinden bij uitkijkpunt Ezumakeeg Noord. Deze locatie is te vinden aan de Ezumakeech tussen Dijkshorne en Ezumazijl in de gemeente Noardeast-Fryslân.

