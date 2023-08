Sterrenkundige Jeffrey Bout: “Ik wil eerst afrekenen met een hype”

Foto: Joris van Tweel

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. En dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij bij ons in de studio om te vertellen over wat er komende maand aan de Groningse sterrenhemel te zien is.

‘Ik wil eerst afrekenen met een hype en dat is de supermaan’, vertelt Bout en vervolgt: ‘Ik startte vanochtend nu.nl op en toen stond er iets over meteoren en de supermaan.’ Volgens onze sterrenkundige is de drukte rondom de supermaan nergens voor nodig, want de supermaan is nauwelijks groter dan de normale volle maan. ‘Daar zie je bijna niks van.’ Aan het eind van deze maand zien we weer een volle maan met de naam ‘blauwe supermaan’. Deze maan ziet eruit als een gewone volle maan en is niet blauw.

Jupiter en Saturnus

De planeten Jupiter en Saturnus zijn zichtbaar tegen middernacht. Als je een heldere ster ziet in het zuidoosten, dan is het waarschijnlijk de planeet Jupiter. Met een sterrenkijker zijn de banden en de manen te zien. Saturnus is minder zichtbaar aan de sterrenhemel. Met een sterrenkijker kun je de ringen zien en de bijbehoren de maan

Perseïden en Noorderzon

In de nacht van 12 op 13 augustus zijn Perseïden te zien die onze dampkring binnenkomen. ‘In die nacht kun je om vier uur ‘s nachts maximaal 60 per uur zien’, vertelt Bout, die ook een aantal tips heeft om de nacht goed door te komen. ‘Trek warme kleren aan. Ga dan lekker ontspannen zitten op een tuinstoel of een stretcher, want je wilt naar boven kijken. Aan een sterrenkijker heb je niks, want die dingen gaan zo snel. Het leukste is natuurlijk om samen met andere mensen te kijken. Kies een plek uit buiten de stad op een donkere plek.’

Marjolein van Heemstra komt langs op Noorderzon om te vertellen over wat de ruimte waard is. Zij houdt zich bezig met de exploitatie van de ruimte. Op 26 augustus om negen uur ‘s avonds kun je naar haar luisteren. Ze is theatermaker en stadsdichter van Amsterdam.

