Stadspartij 100% voor Groningen verwijt gemeente struisvogelpolitiek op gebied van soa’s

De gemeente Groningen moet veel meer prioriteit leggen bij de seksuele gezondheid van haar jongere inwoners. Daar pleit raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen voor.

“Groningen is één van de steden met de grootste populatie studenten, en daarnaast zijn we ook nog eens een gemeente waar de gemiddelde leeftijd laag ligt”, vertelt Menger. “Op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen, soa’s, maak ik mij grote zorgen. Voor dit epidemische vormen gaat aannemen, waarbij de studentendokter al zijn zorgen heeft uitgesproken, lijkt het mij zeer zinvol dat de gemeente in samenwerking met de GGD en de huisartsen een campagne gaat starten dat waarschuwt voor soa’s, en het gebruik van voorbehoedsmiddelen stimuleert.”

“Het gaat over de gezondheid van jongeren”

Menger: “Ik vind ook dat het gemeentebestuur achter de feiten aanhobbelt. Vanuit de gemeenteraad hebben verschillende fracties, waaronder wij, maar ook Student & Stad, meerdere malen hun zorgen geuit, en aangedrongen op het verstrekken van gratis soa-testen. Het gemeentebestuur wilde hier steeds niet aan. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker bij dit onderwerp, om proactief te handelen. Dat is noodzakelijk. We hebben het over de gezondheid van onze jongeren, en wanneer soa’s zo’n grote vlucht nemen, dan hebben we het ook over een publieke zaak.”

“Stoppen met struisvogelpolitiek”

Het raadslid noemt deze week ook het moment om actie te ondernemen. “De KEI-week vindt deze week plaats, en het nieuwe studiejaar staat op het punt van beginnen. Ik vind dat er gestopt moet worden met struisvogelpolitiek, en dat we moeten erkennen dat er serieuze problemen spelen op het gebied van seksuele gezondheid van jongeren in onze gemeente. Sommige soa’s kunnen ervoor zorgen dat mensen onvruchtbaar worden, of dat ze goed of serieus ziek worden.”

Student & Stad: “Condooms spelen geen hoofdrol meer”

Eerder deze week kwam Student & Stad al met een waarschuwing. Raadslid Karoline de Groot liet weten dat condooms tegenwoordig geen hoofdrol meer spelen. “De introductieweek is bij uitstek het moment dat jongeren willen proeven van het studentenleven”, liet De Groot weten. “Seks hoort hier vaak bij en in de studentenwereld spelen condooms geen hoofdrol. Het bewustzijn is weggezakt en angst voor soa’s is er nauwelijks.” Het aantal gevallen van gonorroe bij jongeren onder de 25 jaar zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Naast deze soa ligt ook het gevaar van chlamydia en schurft op de loer.

Verslaggever Daniëlle Rademaker sprak met Karoline de Groot van Student & Stad: