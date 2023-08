Stadse filmmaker gaat met internationale cast film maken in Zweden: “Joy of missing out”

Foto: ingezonden

Zweden zal komende herfst het decor zijn voor opnames van de film ‘JOMO – Joy of Missing Out’. De film moet een spiegel worden van onze gedigitaliseerde samenleving, waarin smartphones de toon bepalen. Morgan Grunefeld uit de stad is regisseur van de film.

Hoi Morgan! Hoe is het idee voor deze film ontstaan?

“Eigenlijk is dat wel een bijzonder verhaal, omdat de film die we nu gaan maken afwijkt van het oorspronkelijke idee. Het was in 2019. Met Rico Franse, hij is Director of Photography, en tevens een goede vriend van mij, reed ik in de auto van Milaan naar Nederland. En we waren wat aan het fantaseren. Kunnen we misschien een film maken? Een film op basis van FOMO. FOMO staat voor Fear Of Missing Out. Dat is de angst dat je dingen mist, dat je alles wilt volgen. Dat je alles op je smartphone maar wilt volgen. Vanuit die gedachte zijn we een script gaan schrijven. Het verhaal zou gaan over een voormalig crimineel, die leefde in de bossen, en die nooit te maken had gehad met communicatie, zoals bijvoorbeeld een smartphone. Op een dag vindt hij een telefoon van een backpacker. Vervolgens neemt die telefoon zijn hele leven over, en belandt hij in ‘onze’ wereld.”

De invloed van de smartphone dus!

“Kijk om je heen, en constateer zelf hoe belangrijk het apparaat is. En dat is snel gegaan hè? In de tweede helft van de jaren negentig deed de mobiele telefoon haar intrede. In die tijd zijn er interviews gedaan met mensen waarin gevraagd wordt wat zij vinden van deze vorm van communicatie. En mensen zeggen dan dat ze er geen behoefte aan hebben, dat ze thuis, via de vaste lijn, wel te bereiken zijn. We kunnen stellen dat er in vijftien jaar heel veel veranderd is.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Morgan Grunefeld aan het werk op een set bij een eerdere filmproductie. Foto: ingezonden

En toch gaat de film die je gaat maken, er anders uit zien …

“De oorspronkelijke plannen dateren uit 2019. De voorbereiding verliep voorspoedig. In maart 2020 was alles geregeld. De vliegtickets, de locaties. Ik had alles zelf gefinancierd. En toen was daar ineens de coronacrisis. In maart 2020 kondigde nu demissionair premier Mark Rutte een intelligente lockdown af. Alles kwam stil te liggen, en al mijn plannen vervielen. Dat was ontzettend zuur. Ik heb daar ontzettend van gebaald, en het betekende ook een financiële tegenslag voor mij. Tegelijkertijd heb ik er ook veel van geleerd. Dat het bijvoorbeeld niet slim is om zoiets zelf te financieren.”

Maar toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan …

“Tijdens de coronacrisis gebeurde er iets opmerkelijks. Onze wereld werd kleiner, en tegelijkertijd ook digitaler. Het zoomen, het videobellen. Er ontstond een FOMO-beweging. En ik ben inderdaad niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik wilde graag een film maken, maar we hebben het script wel omgegooid. In plaats van FOMO gaat de film nu over JOMO. En dat is de Joy Of Missing Out. Precies het tegenovergestelde. De film die we nu gaan maken gaat over een jongeman, genaamd Pontus, die helemaal klaar is met het drukke leven. Hij is de sociale media zat. Hij vertrekt naar Zweden, en bouwt daar een leven op zonder gebruik te maken van communicatiemiddelen.”

Een vlucht dus uit de wereld waarin de smartphone standaard in onze handpalm ligt …

“Klopt. Het oude script hebben we echter niet helemaal weggegooid. Want Pontus vindt op een dag in de Zweedse bossen een telefoon. De achtergrondafbeelding van deze telefoon laat een dame zien. Dus we hebben Pontus, die content is met zijn leven, waarbij hij geniet van de eenzaamheid, maar ondertussen zien we dat hij een relatie opbouwt met de dame die hij op die telefoon ziet. Je kunt het een beetje vergelijken met de film Cast Away uit het jaar 2000. Die film gaat over Chuck Noland, een man die neerstort met zijn vliegtuig, en moet zien te overleven op een onbewoond eiland. Op het eiland bouwt hij een band op met voorwerpen die niets terugzeggen, een volleybal bijvoorbeeld.”

Nu liet je eerder weten dat je de kijker graag een boodschap mee wilt geven. Hoe ziet die boodschap er uit?

“In de film zal Pontus op een gegeven moment teruggaan naar de echte wereld. Maar dat blijkt niet meer te kunnen omdat er een nucleaire oorlog is uitgebroken. De boodschap die ik over wil dragen is dat we in een tijdperk leven waarin sociale media heel belangrijk is. We zijn overal, en we missen niks, maar het is ook allemaal heel vluchtig geworden. Met de film willen we jongeren aansporen om de mooie momenten van offline zijn te omarmen en om relaties te stimuleren. Door echt eens in gesprek te gaan met iemand.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De opnames worden nauwlettend gevolgd op een beeldscherm. Foto: ingezonden

Verschillende mensen zullen nu misschien denken, Morgan Grunefeld. Wie is Morgan precies?

“Ik ben 34 jaar, en ik ben geboren en opgegroeid in Beijum. Ik heb journalistiek gestudeerd in Drachten. En eigenlijk gaandeweg is de liefde en passie ontstaan om films te produceren. Ik had in de stad een fotostudio waarbij ik in contact kwam met verschillende artiesten. Kraantje Pappie bijvoorbeeld. Maar ook de groep Dope D.O.D. Op een gegeven moment vroeg één van de artiesten of ik niet een videoclip wilde maken. En dat was ontzettend leuk om te doen. Dat heeft mij op het spoor van video en films gezet. Het was ook aanleiding om naar de Academie Voor Popcultuur te gaan. Ik vond het ontzettend leuk om met beeld een verhaal te vertellen. Het biedt namelijk zoveel mogelijkheden.”

Maar lukt het in Nederland om zoiets op te bouwen, om filmregisseur te worden?

“Nou, ik dacht, toen ik klaar was met mijn studie: ik moet naar Amerika. Naar Los Angeles. Als ik dit wil, moet ik er vol voor gaan, en moet ik naar de plek gaan waar het allemaal gebeurd. Ik heb in Hollywood van alles gedaan. Regieassistent, camera-assistent. Ik heb op verschillende sets gestaan. Maar gaandeweg werd mij ook duidelijk dat ik daar het geluk niet zou vinden. Als ik het zou willen gaan maken, dan moet ik vanuit mijn eigen land iets neerzetten, en dan komt Hollywood vanzelf wel bij me. Dat was de reden om terug te gaan naar Amsterdam, waar ik ben gaan werken voor het digitale mediabureau Wannahaves.”

De film die je in Zweden wilt gaan maken, is ook niet je eerste film hè?

“Dat is een mooie vraag, want morgen is op de NPO de eerste aflevering van de serie ‘Vakkenvuller’ te zien. Deze wordt online uitgezonden. Ik heb voor deze serie zes jonge ondernemers gevolgd, die allemaal de overeenkomst hebben dat ze via de digitale snelweg in korte tijd meer geld verdienen dan wat hun ouders opstrijken in een maand. Het is een mooi, en bijzonder, inkijkje geworden, waarbij ik heel trots ben op het resultaat.”

Terug naar de film die je deze herfst gaat maken. Heb je al enig idee wanneer de opnames plaats gaan vinden?

“Dat zal in oktober zijn. Het is even afhankelijk van de weersomstandigheden, maar de bedoeling is dat we van 19 tot 26 oktober in Zweden zijn. We hopen dat de winter niet te vroeg in gaat vallen, maar als er een beetje sneeuw ligt, dan is dat prima. Vervolgens gaan we aan de slag met de montage, de colorgrading, het sounddesign. En dan moet het eindresultaat komend voorjaar al te bewonderen zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Morgan Grunefeld aan het werk op een set bij een eerdere filmproductie. Foto: ingezonden

Nog even over die opnames; want je hebt een internationale cast weten te strikken …

“De film maak ik samen met Rico Franse. Hij is een getalenteerd Director of Photography. Ook hij worstelt met de druk van sociale media, dus ik heb in hem een perfect maatje. En de internationale cast: de rol van Pontus zal vertolkt worden door Harlys Bacerra. Hij is bekend van de Netflixserie ‘Vis a Vis’. Ook leuk om te vertellen is dat de special visual effects verzorgd gaan worden door Fellipe Beckman. Hij heeft meegewerkt aan grote Hollywood-producties, zoals Interstellar en The Last of Us.”

Waar zal de film straks te zien zijn?

“De bedoeling is om in het beginstadium de film vooral naar festivals te sturen, zodat we opgemerkt kunnen worden en hopelijk ook kunnen deelnemen aan prijzen.”

Tot slot; voor de film ben je een crowdfundingsactie gestart …

“We hebben eerder aanzienlijke investeringen gedaan om het project te financieren, maar door de lockdown zijn deze grotendeels verloren gegaan. Nu willen wij echt door middel van crowdfunding en verschillende fondsen deze film realiseren. Daarom zijn we hard bezig om de financiën rond te krijgen. De crowdfundingsactie is met name bedoeld om de cast en crew te betalen, vliegtickets en verblijfskosten te financieren. Het doel van de crowdfundingsactie is gesteld op 27.000 euro. Daarvan hebben we inmiddels een deel al binnen.”

De link naar de crowdfundingsactie is hier te vinden.