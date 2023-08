Stadjers (19 en 17) krijgen jeugd-tbs voor gewelddadige overval aan De Boeg in Lewenborg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een negentienjarige man en een zeventienjarige jongen uit Groningen krijgen beiden jeugd-tbs opgelegd voor hun betrokkenheid bij een gewelddadige overval in Lewenborg. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdagmiddag.

De overval aan de Boeg in Lewenborg vond vorig jaar plaats op de zaterdagavond van 15 januari. Het negentienjarige slachtoffer uit Stad raakte tijdens de beroving, waarbij werd geschoten op de auto de man in zat, zwaar gewond aan zijn hoofd. Een kogel kwam net onder zijn oog terecht. Deze jongeman werd na het incident door getuigen naar een politiebureau gebracht.

De man en de jongen werden drie maanden na de overval aangehouden. De mannen hielden vervolgens de kaken op elkaar, ook in de rechtbank. Op basis van diverse verklaringen, telefoongegevens, DNA-sporen en tapgesprekken was het OM ervan overtuigd dat poging tot moord of poging tot doodslag bewezen kon worden, omdat er sprake zou zijn van een vooropgezet plan.

Tegen de jongste verdachte eiste de officier van justitie 130 dagen plus onvoorwaardelijke jeugd-TBS. De twee jaar oudere verdachte hoorde twee weken geleden een strafeis van twaalf maanden plus TBS met dwangverpleging tegen hem worden uitgesproken.

De rechtbank vindt nu dat poging tot moord of doodslag niet kan worden bewezen. Wel erkent de rechtbank dat de mannen, die beide al in een proeftijd zaten voor eerdere delicten, verantwoordelijk zijn voor poging tot afpersing,met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De rechtbank veroordeelt hen daarom allebei tot jeugd-tbs. De oudste van de twee overvallers hoeft dus niet naar een tbs-kliniek voor volwassenen.