Stadjer krijgt jaar cel voor opslaan drugsafval in loods

Foto: Politie Groningen

Een 50-jarige is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een jaar cel, voor het opslaan van een grote hoeveelheid drugsafval in een loods in Marum. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De eigenaar van de loods ontdekte drie jaar geleden een aantal blauwe vaten onder een kleed en schakelde vervolgens de politie in. De loods werd gehuurd door een 37-jarige man uit Groningen. Deze man en zijn 50-jarige stadgenoot werden vervolgens aangehouden. De 37-jarige kreeg eind vorig jaar al een celstraf van een jaar.

Beide verdachten ontkenden de beschuldigingen, maar de rechtbank ziet voldoende bewijzen: uit diverse telefoongegevens en via celmateriaal van de 37-jarige, dat was gevonden op een handschoen die in de loods lag.

Bovendien zag een buurtgenoot hoe de verdachten blauwe vaten uit een busje haalden en in de loods zetten. Hij noteerde het kenteken van het busje. Dat bleek gehuurd te zijn door de oudste Stadjer. De getuige zei zich daar later niets meer van te herinneren, maar dat was nadat hij door de jongste Stadjer was benaderd.