Stadjer Jordy Kuiper na buitenlands avontuur van twaalf jaar nu bij Donar

Jordy Kuiper - Foto via Donar

Oranje-international Jordy Kuiper speelt komend seizoen voor Donar. De 28-jarige Groninger maakt daarmee een einde aan een buitenlands avontuur van twaalf jaar en keert terug naar de stad waar hij vandaan komt.

Donar noemt Kuiper de speler waarover de laatste jaren misschien wel het meest gespeculeerd is rond een komst naar de club. De Stadjer vertrok op zijn zeventiende al naar het buitenland om te gaan spelen bij een Amerikaans universiteitsteam. In 2018 keerde Kuiper terug naar Europa, waar hij de laatste jaren bij verschillende clubs in verschillende landen actief was. De afgelopen twee jaar was dat in Spanje bij Real Valladolid.

Kuiper is blij met zijn terugkeer, zo stelt de powar-forward op de website van Donar “Ik heb de afgelopen twaalf jaar een onvergetelijk buitenlands avontuur beleefd”, vertelt Kuiper. “Het voelt echt fantastisch om na al deze mooie hoogtepunten nu ook mijn jongensdroom in vervulling te zien gaan: spelen en knokken voor mijn stad en club. De plek waar het ooit allemaal begon. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te zien in een bomvol Martiniplaza.”

Ondanks de vermeende speculaties moest Donar-coach Andrej Stimac zich nog wel in Kuiper verdiepen voor zijn komst: “Het is een wederzijdse wens om met elkaar verder te gaan. Begrijp me goed, hij is niet geselecteerd omdat hij Groninger is, maar omdat zijn instelling mij bevalt.”

Kuiper is de derde speler die Donar, sinds de definitieve doorstart van de basketbalclub na het faillissement van eind vorige maand, bekend heeft gemaakt voor komend seizoen. Maandag liet de interim-directeur weten dat de ploeg al zo goed als rond is voor komend seizoen, maar dat de club elke dag twee spelers in de spotlights wil zetten. De club maakte maandag al de komst van Kjeld Zuidema bekend en eerder op de dinsdag werd Donar-jongeling Lars Jung gepresenteerd.