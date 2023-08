Stadjer (49) krijgt celstraf en verplichte behandeling voor overval supermarkt, diefstal parfums en geweldpleging

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 48-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf (waarvan 9 maanden voorwaardelijk) omdat hij half april een overval pleegde op de supermarkt van Albert Heijn in Winkelcentrum Paddepoel.

De man stal de dag ervoor parfums uit een winkel. Begin januari deed hij dat ook al eens bij een winkel in de binnenstad en verzette zich toen op een gewelddadige manier tegen zijn aanhouding, door een beveiliger te trappen.

De officier van justitie had zestien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen de Stadjer voor de misdrijven. Ook vroeg het OM om een behandeling voor de verdachten. De rechtbank matigt de straf, omdat de man werd vrijgesproken van het vernielen van een politiecel. Wel krijgt de man een verplichte behandeling opgelegd, waarin moet worden onderzocht of de Stadjer lijdt aan psychopathologie. Ook moet de man zich onder toezicht stellen en mag hij Winkelcentrum Paddepoel twee jaar lang niet meer in.