‘Staatssecretaris mocht instemmen met waakvlam gaswinning Groningen’

Foto: Pexels

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van maximaal 2,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor het jaar 2022-23. Dat heeft de Raad van State deze woensdag bekendgemaakt.

Het gaat in deze zaak om het waakvlamniveau. De Raad oordeelt dat Vijlbrief de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld. Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het aardbevingsgebied waren het daar niet mee eens en waren in beroep gegaan.

Volgens de Raad van State heeft Vijlbrief goed gemotiveerd waarom dit winningsniveau nodig is om de leveringszekerheid te borgen. Verder heeft hij voldoende maatregelen genomen om de vraag naar gas uit Groningen zo snel mogelijk af te bouwen, met als uitgangspunt dat de gaswinning volgend jaar wordt beëindigd.

Vijlbrief heeft een afweging gemaakt met aan de ene kant de belangen van de bewoners van het aardbevingsgebied en aan de andere kant de belangen van bedrijven en het kunnen blijven verwarmen van woningen in de winter. Daarbij moest hij ook rekening houden met het maatschappelijke belang voor het behoud van leveringszekerheid, met het oog op onder andere de oorlog in Oekraïne en het nog niet volledig beschikbaar zijn van alternatieven zoals de stikstofinstallatie in Zuidbroek.

Ook heeft hij volgens de Raad van State voldoende rekening gehouden met de veiligheid, door alle gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen toe te voegen aan het versterkingsprogramma. Er vallen dus geen gebouwen buiten het versterkingsprogramma.