Staat jouw kerstboom straks op de Grote Markt?

Foto via RTV1

Ieder jaar zoekt Louis van der Tuin naar de perfecte nordmannspar die op de Grote Markt geplaatst wordt. De zoektocht heeft tot nu toe nog geen topper opgeleverd.

De boom waar van der Tuin van droomt, ziet er ongeveer zo uit: ‘We zoeken een boom voor op de Grote Markt die rond de twintig meter is. Hij moet vol zijn, hij moet rond zijn en het mooiste is als een boom vrijstaand opgegroeid is. Ik heb weleens foto’s van bomen binnengekregen die tegen een andere boom aangegroeid zijn aan één kant. We hadden vorig jaar een fantastische boom. Ik hoop dat we weer zo’n boom krijgen.’ Van der Tuin heeft het liefst een nordmannspar, maar een andere dennenboom mag ook.

Gewoon aanbellen

‘Ik ben veel onderweg in de provincie en dan kijk ik onderweg of er een mooie boom staat en dan bel ik gewoon aan bij mensen. Daarnaast doe ik een oproep in de media. Ik krijg op die manier vaak reacties. Eerst doe ik een screening gebaseerd op de foto’s en als het interessant is, ga ik er even heen om hem te bekijken. Als het iets is, komt fase twee en dat is het neerhalen en vervoeren van de boom.’

Uit de provincie

De aanvraag van een kapvergunning duur ongeveer zes weken. Zonder vergunning mag de boom niet gekapt worden. In samenwerking met Wagenborgen kost het verwijderen van een boom voor dit project maar een paar tientjes. De boom hoeft niet per se uit de gemeente Groningen te komen. ‘We hebben Stadskanaal gehad, Scheemda en Borger zelfs.’

Wie een geschikte boom heeft die de komende kerstperiode op de Grote Markt mag stralen met feestverlichting, kan contact opnemen met van der Tuin via louis@kerstboomgcc.nl. Wie een bericht stuurt met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en een paar foto’s van de boom, krijgt bericht van Van der Tuin als de boom geschikt lijkt.

Louis van der Tuin was te gast tijdens OOG op de Middag: