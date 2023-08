Spookrijder (26) uit Stad blijft drie maanden in voorarrest na dollemansrit in Lelystad

Foto via Politie.nl

De 26-jarige man uit Groningen die drie weken geleden werd aangehouden nadat hij tijdens een vlucht voor de politie door spookrijden met meerdere voertuigen in botsing kwam bij Lelystad, blijft de komende drie maanden achter slot en grendel.



Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdagochtend bekend, zo stelt Omroep Flevoland.

De Stadjer trok op 16 juli de aandacht van de politie terwijl hij met hoge snelheid over de A6 reed bij Lelystad. Ook reed hij meermaals over de vluchtstrook. Na een stopteken van de politie sloeg de man op de vlucht en reed via de verkeerde weghelft via binnenwegen richting Zeewolde. Daarbij veroorzaakte de Stadjer meerdere ongelukken met voertuigen, waarvan zeker één letsel opleverde. De politie reed de man uiteindelijk klem bij het vliegveld van Lelystad. Bij zijn aanhouding verzette de Stadjer zich en werd getaserd.

Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag, roekeloos rijden en het veroorzaken van letsel.