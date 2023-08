Speelfestival volgende week bij SV Oosterpark en MFC De Wijert

De serie speelfestivals in Groningen wordt komende week voorgezet bij SV Oosterpark aan de Resedastraat en bij MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan.

Wethouder Kirsten de Wrede opent maandag, samen met professional Sami Johnson van Forum Kindertheater, om 13:00 het speelfestival bij SV Oosterpark. Met een kort improvisatie theaterstuk verklaart de wethouder het speelfestival voor geopend.

De speelfestivals reizen deze zomer langs elf verschillende buurt -en speeltuinverenigingen in de stad, met allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Tijdens dit vijfdaagse festival kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar kennismaken met verschillende werelddelen.

Dit kan onder meer via het leren van de Indonesische pauwendans, het drinken van Marokkaanse thee en een potje Braziliaans straatvoetbal. Meedoen is gratis en van te voren aanmelden is niet nodig.