Vrijdag seniorenmarkt in Haren

De seniorenmarkt in Haren vindt plaats op vrijdag 1 september van twaalf tot vijf ’s middags rond de Dorpskerk en op het Clockhuysplein in Haren.

Er is aandacht voor sportieve activiteiten, hulpmiddelen, maar ook voor huisvesting. De organisatie is in handen van WIJ Groningen, Huis voor de Sport, Ondernemend Haren en Jan van der Meulen. ‘Wat bezoekers kunnen verwachten, is een hele gezellige situatie’, vertelt Harenaar Jan van der Meulen. Op de markt staan verschillende inwoners van Haren die anderen kunnen helpen met een hulpvraag over bijvoorbeeld het gebruik van de mobiele telefoon.

Levenskwaliteit

Van der Meulen kwam op het idee van een markt voor senioren, omdat er volgens hem altijd wat te doen is aan de situatie van bepaalde mensen. ‘Er is een onderzoek geweest van een geriater die heeft vastgesteld dat in een dorp zoals Haren veel mensen wonen die de deur niet meer uitkomen.’ Van der Meulen legt verder uit dat ouderen vaak smoezen bedenken om geen hulp te accepteren, terwijl ze ondertussen wel eenzaam zijn. Sommigen vinden het raar om hulp te vragen, want ‘dat doe je toch niet’. Op de Seniorenmarkt in Haren kun je terecht met vragen op het gebied van levenskwaliteit.

