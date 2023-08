Duikteam marine haalt autowrakken uit Eemskanaal bij Borgbrug vanwege mogelijke betrokkenheid bij misdrijven

Foto: Sergeant Sjoerd Hilckmann voor het ministerie van Defensie

Een team van gespecialiseerde duikers van van de Koninklijke Marine is afgelopen donderdag, op verzoek van de politie, bezig geweest met het bergen van autowrakken in het Eemskanaal. Bij de Borgbrug kwamen vier wrakken uit het water. De wrakken zijn mogelijk betrokken bij misdrijven.

Dat meldt de Koninklijke Marine vrijdagmiddag in de Defensiekrant.

De marine werd gevraagd om de wrakken op te takelen door de politie. Tijdens een eerdere duik in april werd al duidelijk dat er meerdere (ongeveer 26) objecten in het Eemskanaal liggen die interessant waren voor de politie. Volgens defensie gaat het veelal om auto’s, maar ook om aanhangers, trekkers en ander oud ijzer. De locatie van de objecten was bekend bij Rijkswaterstaat. Ze zijn nooit eerder opgedoken, omdat ze geen gevaar vormden voor de scheepvaart.



Foto’s: Sergeant Sjoerd Hilckmann voor het ministerie van Defensie

‘Geen vermiste personen gevonden, voertuigen zijn waarschijnlijk oud’

De marine laat weten dat de wrakken op verschillende manieren betrokken kunnen zijn bij misdrijven. Denk daarbij aan voertuigen, maar ook aan vermissingen. Het duikteam liet vrijdag via de Defensiekrant weten dat er in de vier auto’s die woensdag uit het water zijn gehaald geen vermiste personen zijn gevonden, maar sluit niet uit dat dit bij de andere wrakken wel het geval kan zijn. Zeker één auto’s heeft ontplofte airbags, wat wijst op een mogelijk ongeluk.

Het lijkt er volgens defensie op dat de voertuigen al een hele tijd onder water liggen. Als kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld via een kenteken) dat het voertuig niet gelinkt is aan een vermissing, kan het zijn dat het defensieteam en de politie besluiten om het object te laten liggen zolang het geen gevaar vormt voor de scheepvaart.

Volgende week verder

Volgende week gaat de klus verder. Net als donderdag worden er, naast duikers, ook sonarapparatuur en robots ingezet bij de duikactie. Defensie laat weten dat het de klus van de politie overneemt, omdat de duikers van de politie alleen worden ingezet als er daadwerkelijk een plaats-delict is. Daarnaast hebben de marineduikers meer kennis in huis over het bergen van wrakken, maar wordt er wel ‘forenisch’ gewerkt.