Spannende Donar-week: “Of ik ga het café in om feest te vieren, of ik ga het verdriet wegdrinken”

Donar-speler Viktor Gaddefors (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Voor Donar is het deze week een spannende week. Vrijdag vindt er een hoorzitting plaats waarbij duidelijk moet worden of er een speelvergunning afgegeven kan worden. Volgens voorzitter Richard Datema van de supportersvereniging Donar is het deze week er op of er onder.

Hoi Richard! Hoe beleef jij deze week?

“Ik kan je vertellen dat het een vreemde zomer is. Normaal is de zomer een periode om te ontspannen, om te relaxen en om leuke dingen te doen. En dat doe ik ook, maar de gedachten omtrent Donar zijn nooit ver weg. Donar zit in mijn hart. Ik hou van de club, net als heel veel mensen dat doen. En op dit moment weten we niet of we komend seizoen kunnen basketballen op het hoogste niveau. Die onzekerheid, dat is gewoon heel vervelend.”

De reden dat we met jou contact zoeken is omdat we ons voor kunnen stellen dat heel wat mensen niet meer goed begrijpen wat er nu precies gebeurd, waarbij deze week een licentiecommissie zich over de zaak buigt. Waar staan we nu precies?

“Ik vind deze vraag ook heel logisch, want het is ook ingewikkeld. Waar het nu over gaat is het verkrijgen van een licentie. Die licentie hebben we nodig om te kunnen basketballen in de BNXT League, de hoogste basketbalcompetitie in Nederland en België. Het oude Donar had een licentie. De licentiecommissie heeft eind juli gezegd dat de licentie overdraagbaar is naar het nieuwe Donar. Maar er werden wel voorwaarden gesteld. Zo moet er een crediteurenakkoord worden gesloten met alle schuldeisers van de club. Eerder werd er al met dertig schuldeisers een afspraak gemaakt, voor komende vrijdag moet dat met de rest gebeuren.”

Je hebt het over voorwaarden, dus er moet nog meer op tafel komen?

“Er is ook gezegd dat er geen oude bestuursleden meer betrokken mogen zijn bij de nieuwe eigenaar van Donar. De basketbalsport zit best wel ingewikkeld in elkaar, waarbij onderdelen onder verschillende takken zijn geschaard. Als er een onderdeel omvalt, dan kan bijvoorbeeld de jeugdafdeling gewoon doorgaan. Door deze vorm kan nooit een vereniging in één keer verdwijnen. Maar wat op dit bij Donar ook speelt is dat je toekomstige problemen wilt voorkomen. Twee maanden geleden werd bekend dat Donar in zwaar weer zit. Bij een faillissement komt heel veel kijken. Er moet heel veel onderzoek worden gedaan. Je wilt voorkomen dat bij een nieuw Donar er straks in december nog wat lijken uit een kast gaan vallen. Dus je wilt dit heel goed doen. Dus ook dat is een onderdeel”

Hoe staat dat proces er nu voor?

“Er is de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt aan de herstart van het nieuwe Donar. Er ligt een goede basis, waarbij men bereid is om de oude personeelsleden over te nemen, waardoor zij verzekerd zijn van werk. Maar ook op maatschappelijk gebied. Van oudsher geeft Donar clinics aan jongeren. Ook dat kan doorgaan. Wat ik aan wil geven is dat Donar veel meer is dan alleen een basketbalclub die op zaterdagavond een wedstrijd speelt. Er zit een dorp aan vast, met heel veel fans. Op Instagram hebben we tussen de acht- en negenduizend volgers. Dat is een flink aantal. De wedstrijden worden steevast bezocht tussen de drie- en vierduizend mensen. En je hebt dus de maatschappelijke impact, waarbij door clincis jongeren in beweging worden gebracht.”

Nu is er voor morgen, voor woensdag, een persconferentie aangekondigd. Wat kunnen we verwachten?

“Dat is koffiedik kijken. Maar mijn persoonlijke visie is dat ik verwacht dat we een update gaan krijgen. Komende vrijdag vindt er een hoorzitting plaats. Dan wordt duidelijk hoe de zaken ervoor staan en of er voldoende fundament is om een speelvergunning af te geven. De update die we morgen krijgen zal waarschijnlijk bestaan uit het feit dat de licentiecommissie alle stukken heeft gekregen, dat er nog wat aanvullende vragen zijn, die de komende dagen worden afgehandeld. Het tijdstip van de hoorzitting op vrijdag is namelijk niet aangepast.”

Vrijdag gaat dus een spannende dag worden?

“Ja. Of ik ga de kroeg in om feest te vieren, of ik ga de kroeg in om het verdriet weg te drinken. Groningen verdient een club als Donar. Maar ook Nederland verdient een club als Donar. En natuurlijk, mocht het gaan lukken, dan zullen we komend seizoen niet gelijk weer op het oude niveau zitten. Ons past in deze situatie nederigheid. Maar we kunnen dan wel weer gaan bouwen aan iets moois. En of dat kan, dat ligt nu volledig in handen van de licentiecommissie. Dat is een onafhankelijk instituut, dat al gezegd heeft dat de licentie overdraagbaar is, mits er wordt voldaan aan bepaalde volwaarden. En daar gaan we deze week antwoord op krijgen.”