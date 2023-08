SP hekelt reactie Lefier op klachten uit Indische Buurt: ‘Ontzettend vreemd en een ongepast signaal naar bewoners’

Foto: Google Maps

De gemeenteraadsfractie van de SP is ‘not amused’ met de reactie van Lefier op de klachten over vocht-, tocht- en schimmel in woningen aan de Palembangstraat, Timorstraat en Menadostraat. De fractie wil dat de gemeente een hard woordje spreekt met de woningcorporatie over haar houding richting de bewoners.

De bewoners voerden halverwege vorige maand actie in de Indische Buurt, omdat ze vinden dat hun klachten al ruim een jaar niet worden aangepakt. Gebrek aan en gebrekkig onderhoud en slechte communicatie met de verhuurder waren de voornaamste klachten van de bewoners. In een reactie stelde Lefier zich niet te herkennen in het geschetste beeld, maar liet wel weten dat bewoners (deels) zelf wat kunnen doen aan de problemen in de huizen. Daarnaast stelde de corporatie dat er wel degelijk een oplossing gezocht wordt met de bewoners als ze bellen over de problemen, maar dat ook de eigen werkwijze bij klachtenafhandeling tegen het licht wordt gehouden.

De raadsfractie van de SP vindt de reactie van Lefier ‘ontzettend vreemd’ en ‘een ongepast signaal naar bewoners’. “Zij zetten zich met hart en ziel in voor verbetering van hun buurt”, aldus SP-raadslid Hans de Waard. “Lefier vraagt zich in het artikel af of mensen hun klachten wel op de juiste manier melden, Tijdens het inspreken van de bewoners op 19 april gaven bewoners aan continue Lefier te benaderen met hun klachten en dat er niet of nauwelijks door Lefier op wordt gereageerd. Ook heeft een aantal bewoners die al jaren overlast ervaart het opgegeven om Lefier om hulp te vragen.”

Het gemeentebestuur moet volgens de SP een ‘indringend gesprek’ met Lefier gaan voeren. Daarnaast wil de fractie dat prestatieafspraken maakt met de corporaties over het afhandelen van klachten van bewoners die de gezondheid kunnen schaden, zoals tocht, vocht en schimmel.”