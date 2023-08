Skeeleren op de zuidelijke ringweg: “Van jong tot oud”

Skeeleren op de zuidelijke ringweg - Foto via Aanpak Ring-Zuid

Normaal is het ten strengste verboden, maar zaterdag mocht het voor even: skeeleren op de zuidelijke ringweg. Niet voor het eerst, want ook vorig jaar werd de mogelijkheid geboden.

“De zuidelijke ringweg is de afgelopen weken tussen de Europaweg en Euvelgunne zeven weken dicht geweest”, laat een woordvoerder van Aanpak Ring Zuid weten. “We zijn druk bezig geweest om de weg te verbreden en om deze opnieuw in te richten. Op een deel van de weg is nieuw asfalt aangebracht. Dit weekend wordt er op een deel van de ringweg niet gewerkt, en dat leek ons een perfect moment om de weg open te stellen voor publiek.”

Clinics

Voor het evenement was er geen vrije toegang: mensen moesten zich van tevoren aanmelden. In totaal was er ruimte voor 160 deelnemers, waarbij de beschikbare plaatsen binnen no-time waren uitverkocht. “We zagen een heel gemêleerd gezelschap. Hele jonge deelnemers, maar ook wat oudere. Mensen konden vanmiddag vrij skeeleren, maar er was ook de mogelijkheid om clinics te volgen, in hoe je bijvoorbeeld moet remmen en hoe je bochten moet nemen.”

“Drankjes en versnaperingen”

Na je in het zweet gewerkt te hebben, gaat een drankje of hapje er wel in. “We hebben het geheel gezellig aangekleed met de Keet van Cees. Daar konden mensen wat drinken en waren versnaperingen beschikbaar. We kijken in ieder geval terug op een erg geslaagde dag.” Of het skeeleren volgend jaar een vervolg krijgt is onzeker. Volgend jaar zomer wordt namelijk de vernieuwde zuidelijke ringweg opgeleverd.