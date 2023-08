Selectie Donar krijgt steeds meer vorm: ‘Als ze maar voor elke meter vechten!’

Foto: Donar

Donar krijgt de selectie steeds meer rond. Na het goede nieuws van afgelopen maandag kan de basketbalclub zich nu echt gaan richten op de voorbereiding voor de competitie.

Wie de website van Donar de afgelopen 48 uur in de gaten houdt, ziet gelukkig alleen maar positieve berichten. Momenteel beschikt de club over vijf contractspelers voor het aankomende seizoen in de BNXT League: Kjeld Zuidema, Sander Hollanders, Lars Jung, Sam van Oostrum en Jordy Kuiper. De eerste twee namen maakten afgelopen seizoen ook al onderdeel uit van de selectie van Donar. Jung is vanuit de jeugd van de club erbij gekomen en Van Oostrum komt over van Den Helder Suns.

De meest opvallende naam is die van Jordy Kuiper. Na twaalf jaar keert de Groninger terug naar “zijn stad”, zoals Kuiper zelf aangeeft op de website van Donar. Kuiper vertrok in 2012 naar het Spaanse Gran Canaria om vervolgens vijf jaar te spelen in een college team in de Verenigde Staten. Uiteindelijk speelde hij nog voor verschillende clubs in IJsland, Frankrijk en Spanje. Maar nu is het tijd om terug te komen naar “de plek waar het ooit allemaal begon.”

Jordy Kuiper deelt met trots zijn terugkeer naar Groningen op Instagram:

‘Hij heeft de Martinitoren op zijn bovenarm getatoeëerd’

Yannick Masson, volger van Donar namens OOG en co-host van de podcast Dourisseau Radio, is in ieder geval erg tevreden over de komst van Kuiper. “Veel supporters van Donar hebben hierbij het gevoel: ein-de-lijk. Het is ook niet voor niets dat hij gepresenteerd is met de tekst ‘We bin thuus’. Hij heeft de Martinitoren op zijn bovenarm getatoeëerd. Dat is gaaf.”

Volgens Masson beschikt coach Andrej Štimac over een vrij jonge en onervaren selectie. “Kuiper is een van de weinige spelers die ervaring met zich meebrengt. Maar daar houdt het verder momenteel wel mee op. Ervaring op een goed niveau kost nou eenmaal geld. Wel is de verwachting dat er in ieder geval nog een speler uit Slovenië en Litouwen komt.”

Voor Bas Kammenga, bestuurslid van de supportersvereniging van Donar, is het logisch dat de club moet bouwen op meer jonge en onervaren jongens. “Donar moet nu met 2/3 van de begroting van het seizoen voor de coronapandemie werken. Ook moet de club 400.000 euro opzij zetten die het dit seizoen niet mag uitgeven. Het zijn de eisen van de licentiecommissie die geaccepteerd zijn.”

‘Het is bijna David tegen Goliath’

Maar waar gaat Donar dit seizoen eindigen na deze slopende weken van hoop en vrees? Masson denkt dat de supporters niet snel teleurgesteld zullen worden. “Rationeel gezien had het namelijk goed gekund dat we naar het tweede team van Donar in de beloftecompetitie moesten gaan kijken. Zelf denk ik dat het mogelijk is om de Gold League te behalen binnen de competitie. Dat betekent dat Donar bij de beste Nederlandse ploegen zit, die daarna ook zullen gaan spelen tegen de beste Belgische teams. En in de play-offs is vervolgens alles mogelijk.”

Donar speelt aanstaande vrijdag de eerste oefenwedstrijd in Wildervank tegen Leicester Riders. Ook speelt het begin oktober Europees basketbal met een kwalificatietoernooi in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Ondanks dat is de belangrijkste wedstrijd die van 23 september. Dan komt Heroes Den Bosch op bezoek in Martiniplaza. “Al met al een bijzonder wedstrijd”, zegt Kammenga. “Den Bosch heeft het duurste en waarschijnlijk sterkste team van de competitie. Het is bijna David tegen Goliath. Toch maakt het resultaat niets uit, als iedereen maar voor elke meter blijft strijden.”

