‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten aanpakken’

Foto: Liza Summer

Onderwijsinstellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat blijkt uit het Studentenpact Seksueel Grensoverschrijdend gedrag, dat deze donderdag is gepresenteerd.

Studentenorganisaties doen hierin een oproep om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. “Het roer moet om,” stellen zij. Het pact is samengesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en acht andere studentenorganisaties.

Uit recent onderzoek blijkt dat één op de tien vrouwelijke studenten slachtoffer is van verkrachting tijdens de studententijd. Bestuurslid Jorgen Blom van het ISO: “Het is code rood voor de sociale veiligheid van studenten. Het is niet uit te leggen dat zo veel studenten te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, juist in deze belangrijke periode in je ontwikkeling. Het studentenpact is een stap in de goede richting om dit probleem echt aan te pakken binnen studentenorganisaties, en onderwijsinstellingen op te roepen om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer was de initiatiefnemer van het studentenpact, na het bekend worden van deze schrijnende onderzoeksresultaten. Een belangrijk onderdeel van het pact is een oproep aan onderwijsinstellingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Jorgen Blom: “Het onderwijs en studentenleven moeten een plek zijn waar iedere student zich veilig en gesteund voelt. Dit betekent dat studenten elkaar onderling steunen, maar ook dat studenten voor hulp aan kunnen kloppen bij hun hogeschool of universiteit.”