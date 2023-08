Schrijver Reinier Antonides uit Glimmen genomineerd voor Baarnse Literatuurprijs

Reinier Antonides met de geprinte cover van zijn boek (Foto: Bram Koster)

Het is misschien een beetje opmerkelijk, maar de Glimmense schrijver Reinier Antonides is genomineerd voor de Baarnse Literatuurprijs van de Baarnsche Courant. Zijn verhaal De Ketelaere heeft het geschopt tot de laatste drie van 136 verhalen.

De manier waarop Antonides bij een schrijfwedstrijd van een lokale krant in Baarn is uitgekomen is simpel. Hij ontdekte de wedstrijd, zoals wel meer wedstrijden waaraan hij deelneemt via internet, zo gaf hij zaterdag aan in Haren Doet op OOG Radio.

“Op websites kijk ik welke wedstrijden er allemaal zijn door heel Nederland, en daar doe ik dan aan mee. Deze kwam ik ook tegen, ik vond het een leuk thema en ik was meteen geïnspireerd om een leuk verhaal te schrijven.”

In het verhaal hield Antonides het lokaal. Zijn verhaal speelt zich af in de laatste trein op vrijdagavond van Assen naar Haren, waarvan de hoofdrolspeler van het verhaal wekelijks gebruik maakt. “Hij gaat altijd op dezelfde plek in dezelfde wagon zitten en komt daar altijd dezelfde mensen tegen. Hij heeft een band opgebouwd met die mensen, zonder precies te weten wie het zijn. Deze vrijdagavond komt er een voor iedereen vreemde meneer bij zitten. Hij kijkt op een gegeven moment de vreemde in de ogen aan en herkent hem als iemand die hij ooit, in het verleden heeft ontmaskerd als moordenaar tijdens zijn werk als rechercheur. Hij is indertijd ontsnapt en zit nu tegenover hem”, beschrijft de auteur.

Het verhaal is zoals alle inzendingen gepubliceerd op de website van de Baarnse Literatuurprijs. Daar kan ook worden gestemd voor de publieksprijs van de wedstrijd, waarvoor nog twaalf gegadigden zijn. Op zaterdag 2 september wordt tijdens het Cultureel Festival Baarn bekend welke verhalen de publieksprijs en hoofdprijs winnen.

Luister het gesprek met Reinier Antonides uit Haren Doet hier terug: