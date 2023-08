Schade woning Pasteurlaan fors, bewoners tijdelijk in andere woning

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bewoners van de woning aan de Pasteurlaan, waar in de nacht van dinsdag op woensdag brand woedde, kunnen voorlopig niet terug naar hun woning.

Volgens woningcorporatie Nijestee is de schade in het woonhuis groot. De bewoners kunnen tijdelijk terecht in een andere woning van de corporatie. De brand brak rond 02.00 uur uit. Toen de brandweer arriveerde kwamen er forse rookwolken uit de woning. Brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen. Vorige maand vond bij de woning een explosie plaats. Bewoners in de straat werden toen opgeschrikt door twee harde knallen. De explosie vond plaats bij de voordeur en veroorzaakte flink wat schade.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Duidelijk is wel dat er in de buurt al een langlopend conflict speelt. Mensen die meer informatie hebben, of die beeldmateriaal hebben, die kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.