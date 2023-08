Ruim 2.600 m³ beton gestort op Hoofdstation, buschauffeursverblijf krijgt gele gloed

Foto: Ecco van Oosterhout

Ondanks de zomervakantie wordt er deze periode hard doorgewerkt op het Hoofdstation. De afgelopen periode is er ruim 2.600 m³ beton gestort. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

“In de nieuwe situatie kan er gebruik worden gemaakt van een ondergrondse fietsenstalling en een reizigerspassage”, meldt ProRail. “Om dit te realiseren zijn we de diepte ingegaan en hebben we een grote bouwkuip gegraven. Wie momenteel het station bezoekt zou kunnen denken dat we een zwembad hebben gemaakt, maar de bouwkuip hebben we gevuld met water om daarmee de wanden in tact te houden. De badkuip, die nu eigenlijk is ontstaan, heeft inmiddels een stevige bodem. De afgelopen weken heeft aannemer Strukton Civiel het onderwaterbeton gestort.”

“Beton moet uitharden”

Het storten van beton was een hele klus. “We hebben ruim 2.600 m³ beton gestort. Dit gebeurde onder water, om daarmee een constante druk op de wanden te houden. Duikers controleerden of het beton zich gedroeg zoals het hoorde. Nu alle beton op de juiste plek ligt, moet het uitharden. Daarna wordt de badkuip leeggepompt om er weer een bouwkuip van te maken.” Maar het is niet het enige waar aan gewerkt wordt. Even verderop is de bouw begonnen van het verblijf voor buschauffeurs. “In deze ruimte kunnen chauffeurs straks pauzeren. Ook komt er een ruimte waar overlegd kan worden, en er komt een technische ruime waar transformatoren komen te staan die het gehele station straks van stroom gaan voorzien.” Het buschauffeursverblijf krijgt een gele gloed, die vergelijkbaar is met de gele steentjes die in de binnenstad zijn te vinden.

Voetgangerspassage

De werkzaamheden aan het Hoofdstation moeten in 2026 klaar zijn. In de nieuwe situatie is er op het station meer ruimte voor treinen. Ook is het Hoofdstation dan niet langer het eindstation. Treinen gaan doorrijden waardoor je direct van Roodeschool naar Bad Nieuweschans kunt reizen. In totaal komen er vier perronpleinen met zeven sporen waar treinen arriveren en vertrekken. Deze pleinen zijn de bereiken via een voetgangerspassage die onder het station komt te liggen. De ingang komt recht achter de hal van het monumentale stationsgebouw. Ook aan de zuidzijde komt er een entree. Naast de voetgangerspassage komt er een fietstunnel. Een ondergrondse fietsenstalling gaat straks plaats bieden aan ruim 8.000 fietsen. Aan de zuidzijde van het station komt het busstation.

Foto’s van de bouwwerkzaamheden zijn geplaatst op sociale media: