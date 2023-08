Rover en Pro Bahn willen dat Friesenbrücke 35 minuten per uur beschikbaar is voor treinen

Foto: Deutsche Bahn

Reizigersverenigingen Rover en Pro Bahn willen dat de nieuwe Friesenbrücke niet 20 minuten maar 35 minuten per uur beschikbaar is voor treinverkeer. Dat laten de verenigingen zondag weten.

De spoorbrug over de Eems werd in december 2015 aangevaren door een schip. Na ruim negen jaar wordt het grensoverschrijdend treinverkeer eind 2024 hervat. Echter is gebleken dat een directe treinverbinding voorlopig niet mogelijk is omdat de Friesenbrücke slechts twintig minuten per uur beschikbaar is voor treinverkeer. Dit komt omdat schepen op de Eems over het algemeen voorrang hebben op het treinverkeer. “Wij zijn geschrokken van dit uitgangspunt”, laat Menno Visser van Rover weten. “De beschikbare twintig minuten zijn net voldoende om de regionale trein tussen Groningen en Leer, die elk uur rijdt, over de brug te laten rijden. Meer treinen, zoals een sneltrein, zijn niet mogelijk, ook omdat het traject ten westen van Ihrhove, enkelsporig blijft.”

“Brug zou maar één of twee keer per dag open hoeven”

Het moet de twee reizigersverenigingen van het hart dat er slechts sporadisch zeeschepen met een hoge bovenbouw de brug passeren. Volgens Rover zijn de meeste schepen op de Eems platte binnenschepen die gemakkelijk onder een gesloten Friesenbrücke door kunnen. Visser: “Volgens onze informatie zou de brug maar één of twee keer per dag open hoeven te staan voor schepen.” Malte Diehl is voorzitter van Pro Bahn voor Niedersachsen en Bremen: “De tijden zijn verkeerd verdeeld tussen treinen en schepen. Om betrouwbaar en aantrekkelijk treinverkeer op de Wunderline in te richten, stellen wij als eis dat de brug minimaal 35 minuten per uur beschikbaar moet zijn voor treinverkeer. Idealiter zouden de openingstijden van schepen beperkt moeten zijn tot maximaal vier vaste, korte ’tijdsloten’ per dag.”

Negentig minuten

Volgens Rover en Pro Bahn is alleen op die manier een rechtstreekse treinverbinding mogelijk, waarbij reizigers ongeveer negentig minuten onderweg zijn tussen Groningen en Bremen.

“Spoorlijn elektrificeren”

Beide organisaties pleiten er ook voor om direct na de realisatie van de brug als tussenoplossing een rechtstreekse trein van Groningen naar Bremen te laten rijden. “Er moet dan wel met diesel worden gereden omdat Nederland, ondanks de grote voordelen, het traject tussen Ihrhove en Groningen niet wil elektrificeren. Gezien het besluit van Niedersachsen om over de hele linie batterij-elektrische treinstellen in te zetten, roepen wij de provincie Groningen op om alsnog over te gaan op elektrificatie. Een tussenoplossing voor uitbreiding en elektrificatie zou kunnen bestaan uit een batterijstel dat de hele dag pendelt als regionale expres met enkele tussenstops tussen Bremen en Groningen. Met een reistijd van ongeveer twee uur in elke richting kunnen minimaal drie dagelijkse rechtstreekse verbindingen worden aangeboden”, legt Menno Visser het idee uit. “Dus een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vandaag.”

“Kies voor een passagiersvriendelijke oplossing”

Daarbij moet echter wel de Friesenbrücke langer beschikbaar blijven dan wat er nu gepland staat. Volgens Pro Bahn kan anders deze stap ook niet worden uitgevoerd. Diehl: “We roepen de provincie Groningen, Niedersachsen en de Duitse federale regering op om een passagiersvriendelijke oplossing te vinden die voldoet aan de werkelijke behoeften.”