Rotte populier in Noorderplantsoen omgehaald: “Nijlganzen op tijd uitgebroed”

Foto: Klaas van Dijk

Eén van de populieren in het Noorderplantsoen die om dreigde te vallen is door de gemeente omgehaald. Met het verdwijnen van de boom is wel de thuis van een nijlgans verdwenen.

“Afgelopen zondag trof ik het nest aan van een vast paartje nijlganzen, dat in het Noorderplantsoen al heel wat jongen heeft grootgebracht”, vertelt bioloog Klaas van Dijk. “Het nest bevond zich in in een groot gat aan de zijkant van een rotte populier. Het vrouwtje broedt al een aantal jaren in dit gat. Nijlgazen hebben de gewoonte om regelmatig in erg rotte bomen te gaan broeden.”

Twaalf jongen

Toen Van Dijk het broedsel ontdekte, stonden er al hekken om de populieren. Na de storm Poly, die vorige maand over Groningen raasde, is onlangs een dikke populier omgegaan. Naar aanleiding daarvan is de gemeente andere bomen gaan onderzoeken. Verschillende bomen probeert men te behouden door ze aan te pakken. Voor de bewuste populier restte niets anders dan de kettingzaag. “Afgelopen woensdag bleken er twaalf jongen geboren te zijn. Dat was mooi op tijd, want de boom is inmiddels omgehaald. Duidelijk is te zien dat de onderkant van de stam totaal verrot is.”

“Alle jongen zijn nog in leven”

Onlangs had het paartje nijlganzen ook al pech: “Eerder had dit vrouwtje een aantal jaren een nest in een rotte wilg. Deze boom is tijdens een nacht, met rustig weer, omgevallen, en in het water terecht gekomen. Het vrouwtje was toen ook aan het broeden, maar kon op tijd ontsnappen.” En Van Dijk heeft tot besluit nog goed nieuws: “Zaterdagochtend heb ik nog even gekeken. Alle twaalf jongen zijn nog in leven.”

Verslaggever Mirre van de Klok maakte een reportage over het onderwerp: