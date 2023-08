Regen dringt zon dit weekend (nog) vaker op de achtergrond; zomerweer maakt na woensdag een opmars

Foto: Martin Nuver

Dit weekend en het begin van volgende week moeten we in Groningen nog even volharden met het wisselvallige weer. De komende dagen vallen er nog een paar (flinke) buien, maar na maandag gloort er meer zomers weer aan de horizon.

Zaterdag wordt volgens weerman Johan Kamphuis een behoorlijk verregende dag: “In de ochtend is er veel bewolking en later volgt lichte regen. Daarna nemen de buien toe en regent het harder en langdurig. Het wordt 19 graden bij een zwakke zuidenwind.”

In de avond naar zondag wordt het droog, aldus Kamphuis. Maar dat levert nog geen soelaas voor de tweede dag van het weekend: “Zondag vallen er vooral in de loop van de dag een paar stevige buien met kans op een slag onweer. Af en toe schijnt de zon even en er waait een zwakke of matige wind uit het noordwesten. Het wordt 18 of 19 graden.”

De dagen daarna lijken minder buien onze kant op te brengen. Volgens de weerman gaat de buienactiviteit vanaf maandag geleidelijk omlaag en gaat de kans op zon steeds verder oplopen: “Maandag staat er nog een stevige noordwestenwind en is er veel bewolking met nu en dan buitjes. Het is fris bij 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag valt er nog een enkel buitje, maar is er al meer zon. Daarna gaat het roer om en begint de zomer aan haar opmars. Donderdag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 23 tot 25 graden. Vrijdag wordt het 27 of 28 graden maar neemt de kans op een bui later op de dag toe, wanneer de grens met wat minder warme lucht dichterbij komt.”

Maar de zomer keert terug, besluit Kamphuis: “Tijdens volgende week is het 22 tot 24 graden. Er zijn perioden met zon en er is een kleine kans op een bui. Daarna lijken de seinen weer op groen te gaan voor opnieuw oplopende temperaturen. Maar zoals eerder gezegd: een herhaling van de zonovergoten en zeer stabiele junimaand zit er niet in.”