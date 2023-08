Rechtbank: “Groningse studenten onterecht uitgesloten van energietoeslag”

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningse studenten zijn onterecht uitgesloten van energietoeslag. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland volgens het Dagblad van het Noorden. De vonnissen worden vanmiddag openbaar gemaakt, maar zijn al in handen van de studenten die de gemeente voor de rechter daagden.

Eerder oordeelde de rechtbank in Arnhem dat studenten onterecht geen energietoeslag kregen. Daarnaast keerden steden als Zwolle en Delft wél de toeslag uit aan deze groep. Volgens het Dagblad vindt de rechtbank dat gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld. Zo krijgen minima in de gemeente Groningen bijvoorbeeld wel een geldbedrag voor de opgelopen energiekosten.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor studenten in Groningen. In ieder geval krijgt één van de drie studenten die een rechtszaak aanspande een bedrag van 1.500 euro aan energietoeslag.