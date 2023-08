Ramenlappers en Veracket organiseren vanaf zondag eerste Open Padeltoernooi

Op het terrein van de ACLO aan het Blauwborgje op de Zernike Campus wordt vanaf zondag gestreden om de titels op het eerste Open Padeltoernooi. Om het toernooi te kunnen organiseren hebben de verenigingen de Ramenlappers en Veracket de handen ineen geslagen.

Voor de wedstrijden hebben zich 640 deelnemers ingeschreven. “Tijdens het Open Toernooi speel je met je eigen gekozen medespeler tegen andere externe spelers”, laat de organisatie weten. “Bij het toernooi wordt er gespeeld om de KNLTB-rating.” KNLTB staat voor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Het is het overkoepelende orgaan van de tennis- en padelsport en de tennis- en padelverenigingen in Nederland.

Allereerste studentenpadelvereniging

Het is voor het eerst dat het toernooi wordt georganiseerd. Voor de Ramenlappers is het ook één van de eerste grote toernooien. Zij zijn in het voorjaar van 2019 opgericht, en waren daarmee de allereerste studentenpadelvereniging van Nederland. Het toernooi duurt tot en met zondag 3 september. “Hoeveel wedstrijden je speelt is afhankelijk of je wint of verliest. Als je wint kom je iedere keer een ronde verder.” Naast de wedstrijden zullen er ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Padel

Padel is een racketsport die wordt gespeeld op een omsloten veld, of kooi. Het is een mix van tennis en squash, en wordt voornamelijk met vier spelers gespeeld, waarbij een bal met een racket over een net gespeeld dient te worden. Padel is een relatief nieuwe sport, maar is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. In Nederland zijn er inmiddels meer dan duizend padelbanen.