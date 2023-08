Radio 1 week lang met gele bus in Groningen over zomerspitsuur in dierenopvang

Foto via NPO Radio 1

Volgende week staat een gele radiobus van NPO Radio 1 elke werkdag op een andere plek in Groningen om radioreportages te maken over de grote drukte in dierenopvanglocaties tijdens de zomerperiode.

Elke werkdag zullen presentatoren Ajouad El Miloudi en Mirthe van der Drift van het NPO Radio 1-programma ‘5 Dagen’ een half uur radio maken vanaf verschillende plekken in de provincie. Om 20.00 uur ’s avonds is er een uitzending van een half uur, waarin Miloudi, Van der Drift en verslaggever Joris Kreugel in gesprek gaan met de mensen die zich inzetten voor de dieren in nood.

Maandag is Rixt Jellesma van Stichting Kat in Nood in Drachtstercompagnie te gast om te vertellen over de enorme toename van katten deze zomer. Dinsdag komt René Perdok van Bikers 4 Animals aan het woord. René vangt tegenwoordig bijna honderd dieren op bij zijn huis in Borgsweer, die onder andere door de dierenambulance worden aangeleverd. Op woensdag zijn Pim en Mieke Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland te gast. Duizenden wilde dieren worden hier elk jaar opgevangen, dieren die veelal door katten zijn verwond. Pim en Mieke lappen ze weer op met het doel ze daarna weer in het wild uit te zetten. Donderdag bezoekt de bus van 5 Dagen een dierenasiel dat met de handen in het haar zit. Vrijdag staat in het teken van dierenrechten.