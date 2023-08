Raadslid CDA pleit voor betaalbare en toegankelijke binnenstad

Foto: still uitzending

Steeds meer steden kiezen er voor om de auto uit de binnenstad te weren. Voor raadslid Etkin Armut van het CDA is het aanleiding om te pleiten om de Groningse binnenstad voor iedereen leefbaar te houden.

Armut doet de oproep in de Telegraaf. “Een dagje binnenstad zit er voor veel mensen niet meer in. Op straat parkeren is onmogelijk, en in parkeergarages worden bizarre dagtarieven van 24 euro gevraagd. Onder het mom van het herwinnen van openbare ruimte wordt de binnenstad steeds ontoegankelijker en steeds onbetaalbaarder.” Het raadslid erkent dat door de auto’s uit de binnenstad te weren, fietsers en voetgangers meer ruimte hebben. “Maar voor mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn, of mensen die een smalle beurs hebben, is de binnenstad onbereikbaarder geworden.”

En niet alleen bezoekers aan de binnenstad hebben te maken met de gevolgen: “Ook ondernemers ervaren de nadelen. Want klanten wijken uit naar locaties, dorpen, waar parkeren wel gratis is, en winkels goed bereikbaar zijn met de auto. Daar komt nog eens bij dat ondernemers in onze gemeente 500 euro betalen voor een parkeervergunning voor bijvoorbeeld hun werknemers. Dat is onbetaalbaar voor een kapper, een bakker of een bloemist. Linkse partijen in de gemeenteraad doen hier bijna lacherig over. Dat is maar 1,50 euro per dag, zeggen ze dan. Maar volgens mij begrijp je dan echt niet met welke financiële uitdagingen onze inwoners en ondernemers te maken hebben.”