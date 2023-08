Provinciehuis in de steigers om schade door storm Poly te herstellen

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Provinciehuis aan het Martinikerkhof staat sinds vrijdag in de steigers. De komende weken wordt er gewerkt om stormschade te herstellen.

Begin juli, toen storm Poly over Groningen trok, stortte een deel van de gevel van het Provinciehuis naar beneden. Een zogeheten pinakel kwam door de harde wind los en kwam op de stoep terecht. Niemand raakte gewond. Pinakels werden vroeger vaak aangebracht op gotische gebouwen. Het is een soort versiering dat een beëindiging van een opbouw vormde. Vaak zijn de pinakels vier- of achthoekig en versierd met casementen.

Bij de val raakte de pinakel beschadigd. Een fotograaf laat weten dat tijdens de storm ook een andere pinakel los is komen te zitten en dat daarom de afgelopen periode een gedeelte van de stoep, bij het Martinikerkhof, was afgesloten. De komende periode wordt de situatie hersteld. Er hoeft niet een nieuw pinakel te worden gemaakt. De verwachting is dat beschadigde pinakel gerepareerd kan worden. De werkzaamheden zullen tot begin september gaan duren.