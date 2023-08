Protest in Forum Groningen tegen gaswinning Schiermonnikoog

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Enkele tientallen personen hebben zaterdagmiddag in Forum Groningen geprotesteerd tegen de voorgenomen gaswinning bij Schiermonnikoog. Het gaat om een actie van Scientist Rebellion, Extinction Rebellion en de klimaatgroep Fossielvrij NL.

“Rond 14.00 uur is de groep het gebouw van Forum Groningen binnengelopen”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Daarbij werd een spandoek opgehangen en zijn de mensen op de grond gaan zitten. Ze hebben bordjes bij zich met daarop de tekst ‘Nieuwe gaswinning? Nee, bedankt’. Er vinden toespraken plaats, en de situatie is ontspannen en rustig.”

Scientist Rebellion: “Onze aarde is ziek”

Met de actie willen de demonstranten een schijnwerper richten op gasbedrijf ONE-Dyas, de beoogde exploitant van het gasveld N05-A boven Schiermonnikoog. “Onze aarde is ziek. Natuurrampen nemen hand over hand toe door de klimaatcrisis”, vertelt Marjan Smeulders van Scientist Rebellion. “Waar wetenschappers al tientallen jaren voor waarschuwen voltrekt zich nu voor onze ogen. Om nog meer lijden te voorkomen moeten we stoppen met het verbranden van brandstoffen, en wel zo snel mogelijk.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Op de begane grond van Forum Groningen werd zaterdagmiddag geprotesteerd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Fossielvrij NL: “Misleidend”

Leo van Kampenhout van Fossielvrij NL voegt toe: “Er wordt beweerd dat dit project goed is voor het klimaat, omdat Nederlands gas relatief schoner is dan bijvoorbeeld gas uit de VS. Dat is misleidend, want meer gas aanboren betekent doorgaans dat het aanbod groter wordt en er meer gas verbrand zal worden. Dat is slecht voor het klimaat.” Naast de impact op het klimaat zullen er volgens de actievoerders ook andere schadelijke milieugevolgen gaan optreden. Zo vinden er bij de winning lozingen plaats van duizenden liters afvalwater per dag. Deze lozingen gebeuren vlakbij het kwetsbare natuurgebied Borkumse Stenen.

Rechter

De Waddenvereniging en de provincies Groningen en Fryslân tekenden eerder al bezwaar aan tegen het project. De bouw van het gasplatform is op 25 april stilgelegd door de voorzieningenrechter, vanwege de mogelijke negatieve impact op nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Eind september is de definitieve uitspraak van de rechter of het project doorgang gaat vinden. Mocht het project doorgaan dan kondigen de groepen vervolgacties aan.

Rond 14.30 uur werd de actie in het gebouw beëindigd. Men vertrok daarna naar de Nieuwe Markt waar er met behulp van een drumband nog aandacht werd gevraagd voor de situatie.