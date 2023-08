Project KANS laat met Noorderzon de Korrewegwijk zien

Foto Andor Heij. Bevroren vijver Korrewegwijk De Hoogte

Tijdens het project KANS neemt Sijas de Groot in de vorm van een stadswandeling je mee door de Korrewegwijk. Hij vertelt verschillende verhalen over deze buurt en gaat in gesprek over de thema’s die op zijn pad kwamen.

In 2021 wandelde Sijas de Groot door vier wijkvernieuwingswijken van Groningen. Hij maakte vier kranten onder de noemer ‘ik blijf hier’. In het project KANS neemt Sijas je mee door de Korrewegwijk en geeft een verschillende voorbeelden om aan de hand hiervan in gesprek te gaan over de thema’s die op zijn pad kwamen.

De Korrewegwijk is een bijzondere wijk. ”Er gebeurd veel, en dat niet alleen er wordt ook veel gedaan door de bewoners” Er zijn verschillende thema’s in een wijk als de Korrewegwijk. ”Het gaat over zorg, verschillende culturen die bijelkaar komen, duurzaamheid, kansongelijkheid, bouwen van nieuwe wijken” Dat zijn thema’s die veel spelen in de wijk en waar we ook in de wandeling in gesprek over willen gaan. Op de vraag wat er gebeurd in zo’n wandeling vertelt de Groot: ”We gaan lopen en vertellen verhalen. Naderhand na het vertellen stel ik vragen om er achter te komen hoe iedereen individueel erin staat.” Verhalen uit de krant, persoonlijke anekdotes en kijkopdrachten worden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan.

Kans van Sijas de Groot is van 22 t/m 25/ augustus om 13:00 en 16:00 uur, startpunt De Hoogte

Voor meer informatie: www.noorderzon.nl

Het interview met Sijas is hieronder te beluisteren.