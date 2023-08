Project ‘Gezonde Voeding’ bij Voedselbank moet gezonde keuzes stimuleren

Foto: Jan Willem van Vliet

Diverse gezonde producten blijven vaak onaangeraakt in de winkelschappen van de Voedselbank Groningen liggen. De organisatie vindt het daarom tijd voor verandering.

Tuinbonen, pastinaak, andijvie en spinazie zijn enkele voorbeelden van producten die vaker in de schappen achterblijven. Het project ‘Gezonde Voeding’ moet klanten stimuleren om gezonde voedingskeuzes te maken. Samen met een professionele kok worden eenvoudige, gezonde recepten bedacht en klaargelegd voor de klanten. De gekozen recepten zijn gebaseerd op producten die op dat moment beschikbaar zijn in de winkel.

Inspiratie wordt ook gehaald uit het kookboek ‘Samen koken in Groningen’, dat tot stand kwam in samenwerking met de Voedselbank Westerkwartier. Anja Bandringa, docent Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool, is één van de auteurs van het boek. De gemeente Groningen besloot om het kookboek beschikbaar te stellen voor klanten van de Voedselbank Groningen. Op maandag 21 augustus krijgen zij een gratis exemplaar uitgereikt.