Probleemschipper moet gedwongen vertrekken uit Eemskanaal

Foto: Handhaving Groningen (via Instagram)

Lang geen liggeld betalen en overlast veroorzaken in de buurt. Voor het Havenwezen, de politie en het lokale WIJ-team was de maat vrijdagochtend vol: een bewoner en zijn boot aan het Eemskanaal Noordzijde moesten vertrekken.

Volgens handhavers van de gemeente had de bewoner van de boot weken de tijd om op eigen gelegenheid te vertrekken, maar dit niet gedaan. Daarom sleepte het Havenwezen de boot van de man, waar hij op woonde, naar de ‘strafhaven’ van de gemeente.

Het WIJ-team nam de zorg over de bewoner over en is op zoek naar een nieuwe woonplaats voor de schipper.