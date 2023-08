Prijzen van verse vis stijgen: ‘Je moet gewoon een Nederlands visje kopen’

Zalm, tonijn of gewoon de Hollande haring. Liefhebbers van verse vis moeten steeds dieper in de buidel tasten en dat merken ze ook op de Vismarkt bij vishandel André Smit.

‘Wij merken wel dat het allemaal wat duurder is geworden, maar we hebben nog wel de juiste ingangen om nog wat leuke aanbiedingen te kunnen krijgen. Kijk, wil je zalm, tonijn en de duurdere vissoorten zoals tong, ja, dan ben je gewoon een hoop geld kwijt’, vertelt visboer André Smit. ‘Wij kopen in vanuit IJmuiden en Lauwersoog’. De NOS laat weten dat kabeljauw en tong ruim 12 procent duurder zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Een reden voor de gestegen visprijzen is de inflatie, maar ook steeds meer vissers houden er mee op door bijvoorbeeld de hoge prijs van diesel en extra kosten zoal verpakkingen. ‘Die jongens zien er geen brood meer in’.

‘Gewoon een Nederlands visje moet je kopen’

Volgens de visboer kan men om kosten te besparen beter kiezen voor alternatieve vissoorten. ‘Gewoon een Nederlands visje moet je een keer kopen. Schelvisje, een wijtingkje of een scharretje. Dat is nog wel goedkoop te krijgen. Alles wat van ver komt, is momenteel duur. Benzineprijzen en dieselprijzen schieten momenteel de lucht in dus wat van ver moet komen in containers, ja, daar betaal je gewoon meer voor’.

‘Ik vind het heel erg meevallen’

De klanten van de visboer schrikken niet van de gestegen prijzen. ‘Ik vind het heel erg meevallen. Er is altijd keuze voor wat goedkopere vis want die goedkope vis is vaak bijvangst en daar moeten ze toch van af. Ik maak het dan zelf schoon en dan heb ik soms voor heel weinig geld goede vis’, vertelt een man. ‘Ik hou heel erg van Hollandse haring, maar zelf doe ik niet de boodschappen’, zegt een vrouw lachend.