Prijs voor RUG-Alumnus van het Jaar gaat naar natuurbeschermingsjurist Taku Mutezo

Foto: Cynthia Matonhodze

De Rijksuniversiteit Groningen heeft natuurbeschermingsjurist Takudzwa (Taku) S. Mutezo verkozen tot de Alumnus van het Jaar. Mutezo krijgt de prijs voor haar werk bij het tegengaan van (internationale) illegale dierenhandel in Zimbabwe.

Mutezo zet zich in voor natuurbehoud, strijdt tegen natuurcriminaliteit op internationaal niveau, draagt bij aan wetgeving, runt een duurzame stadsboerderij en spreekt publiekelijk over waarom de natuur zo belangrijk voor ons is.

De jury van de Alumnus van het Jaar-prijs vindt het indrukwekkend op hoeveel terreinen en hoeveel manieren Mutezo haar stelregel ‘I am a tiny drop in the ocean but if not me, then who?’ in de praktijk brengt: “Taku inspireert en verwondert. Ze leidt de verandering die zij wil zien in deze wereld, en hoe! Ze gebruikt haar juridische achtergrond om haar werk te onderbouwen, onrecht aan te pakken en mensen verantwoordelijk te houden die onze planeet vernietigen. De wet is voor haar een hulpmiddel, een laatste redmiddel. Want er is meer dan schuld en boete. Belangrijker voor Taku is overtuigen, bewustmaken en verbinden, zodat het probleem bij de kern kan worden aangepakt. Dat zijn waarden die we nadrukkelijk ook als universiteit willen meegeven aan onze studenten.”



Foto: Cynthia Matonhodze

De Rijksuniversiteit Groningen heeft natuurbeschermingsjurist Takudzwa (Taku) S. Mutezo verkozen tot de Alumnus van het Jaar. Mutezo krijgt de prijs voor haar werk bij het tegengaan van (internationale) illegale dierenhandel in Zimbabwe.

Na haar studie werd Mutezo (1992) onder meer juridisch leider van de Tikki Hywood Foundation, een internationale non-profit organisatie in Afrika die zich inzet voor een duurzame, holistische bescherming van ecosystemen. Nu werkt ze zelfstandig, onder meer bij de bescherming van schubdieren in Mozambique en het opzetten van een non-profit organisatie die de gemeenschap wil betrekken bij het beschermen en behouden van natuur en milieu. Daarnaast is ze het enige vrouwelijke bestuurslid van het Nyanga Rhodes Estate, een van de belangrijkste nationale parken in Zimbabwe. Sinds enkele jaren is ze ook mede-eigenaar van een kleine stadsboerderij die groentes levert aan o.a. supermarkten.