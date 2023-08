Pride Photo Tentoonstelling strijkt neer op Akerkhof

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het Akerkhof is sinds dit weekend de Pride Photo Tentoonstelling 2023 te zien. Bij de Der Aa-kerk zijn twintig panelen geplaatst met daarop foto’s die een veelzijdige representatie van de LHBTQIA+-gemeenschap laten zien.

De afgelopen maanden was de tentoonstelling al op tal van locaties in Nederland te zien. Tot het einde van deze maand staan de panelen in Groningen, waarbij het samenvalt met Pride Groningen dat in het weekend van 18 en 19 augustus plaatsvindt. “Op de panelen zie je een selectie uit ruim 5.600 inzendingen die we ontvingen vanuit de hele wereld”, laat de organisatie weten. “Naast de award-winnende foto en serie zie je op de panelen ook een collectie van beeldverhalen die een veelzijdige representatie van de LHBTQIA+-gemeenschap laten zien. Op deze manier hopen we mensen op een laagdrempelige en respectvolle manier aan het denken te zetten over seksuele- en genderdiversiteit en de positie van de LHBTQIA+’ers wereldwijd.”

Het thema van Pride Photo 2023 is The Process of Change. “De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen vertrouwd zijn, en voor anderen wellicht nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk. Dat is logisch. We nodigen mensen uit de tentoonstelling rustig te bekijken met een open blik, en de verhalen te lezen en te luisteren zonder vooroordeel.”