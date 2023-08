Pride Groningen wordt volgend jaar groter en zal samenvallen met Roze Zaterdag: “Nog veel werk te doen”

Foto: Erick Bakker

De organisatie van Pride Groningen kijkt tevreden terug op het afgelopen weekend, waarbij het programma enkele duizenden bezoekers heeft getrokken. Tegelijkertijd maakt men bekend dat het evenement volgend jaar een vervolg gaat krijgen, en samen zal gaan vallen met Roze Zaterdag.

“Soms krijgen we de vraag of zo’n evenement, dat wij organiseren, nog nodig is. Want Groningen is toch een prettige stad? Groningen is toch een stad waar iedereen welkom is, en iedereen kan hier toch zijn wie hij of zij wil zijn? Maar afgelopen weekend werden er bij de Roze Kerk, op de Grote Markt, bijvoorbeeld hatelijke woorden geschreeuwd. Ook op sociale media zijn genoeg berichtjes te vinden die niet florissant zijn. En een halfjaar geleden hadden we de mishandeling van medewerkers van een dragshowbar aan de Pottebakkersrijge. Dus ja, dit is ontzettend belangrijk dat dit georganiseerd wordt. We willen graag een veilig Groningen voor iedereen.”

“Het was boven verwachting”

Aan het woord is Erick Mainaky, één van de bestuursleden van Pride Groningen. Hij kijkt tevreden terug op het evenement, waarbij er op vrijdag en zaterdag een uitgebreid programma werd aangeboden. “Vorig jaar hadden we een heel mooi evenement, dat zich voornamelijk in de Zwanestraat afspeelde. Dit jaar hebben we het groter gemaakt. Met als hoogtepunt een Pride die door de binnenstad trok. Als ik nu met jou terugblik, dan zijn we als organisatie erg tevreden. Het is boven verwachting verlopen, en de belangstelling was veel groter dan we verwacht hadden. Alles verliep ook vlekkeloos.”

Tekst gaat verder onder de foto:





In de Zwanestraat vond zaterdag een groot straatfeest plaats. Foto: Erick Bakker

“In november zijn we gestart met de voorbereidingen”

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het evenement gestalte te geven. “We wilden het groter maken, en daarom hebben we het bestuur ook uitgebreid naar zeven personen. De voorbereidingen zijn vorig jaar november gestart. Je bent dan niet continu bezig, maar het aanvragen van vergunningen, het invullen van het programma en het afstemmen van programmaonderdelen, dat kost veel tijd. Dat wil je goed doen. En we zijn heel blij dat dat goed is gelukt.”

“Het bezorgde mij kippenvel”

Hoeveel bezoekers het evenement heeft getrokken is onbekend. “Als we kijken naar de Pride, dan denken we dat er tussen de twee- en drieduizend mensen hebben meegelopen. Een ander hoogtepunt in het programma was de Zwanestraat. In vergelijking met vorig jaar deden daar nu twee cafés aan mee, met in totaal twee podia, en café Ugly Duck, dat een eigen programma had samengesteld. De hele straat stond gisteravond vol. En dat terwijl de Zwanestraat best wel een grote en brede straat is. Ondertussen is er ook Noorderzon en is het zomervakantie. En dan besef je wel, oké, dit slaat dus aan. De mensen vinden dit mooi en komen hier speciaal voor naar toe. En ik moet eerlijk zeggen dat mij dat kippenvel bezorgd.”

“Volgend jaar groter en in hetzelfde weekend als Roze Zaterdag”

Voor de organisatie is er ook geen twijfel dat er volgend jaar een vervolg gaat komen. “Volgend jaar gaat een bijzonder jaar worden. Op 22 juni vindt Roze Zaterdag in Groningen plaats. Wij willen met Pride Groningen in datzelfde weekend gaan zitten. Daarnaast is onze bedoeling dat we het evenement weer wat groter willen maken. De verhuizing naar juni is overigens eenmalig. Daarna willen we weer in augustus gaan zitten. En dat betekent inderdaad dat het over tien maanden al zover is. We nemen als bestuur nu een aantal dagen rust, en gaan daarna gelijk aan de slag met de volgende editie. En daar hebben we veel zin in. Vooral omdat het nodig is. We willen graag een Groningen waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen veilig over straat kan lopen. En zoals ik in het begin al zei, dat is helaas nog geen vanzelfsprekendheid.”