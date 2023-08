Pride Groningen gaat van start: ‘het leeft enorm in de binnenstad’

Er was woensdagavond al een activiteit in het Forum, maar vrijdag gaat de Pride in Groningen officieel van start. Tijdens het tweedaagse evenement zijn er verschillende dingen te zien en te doen in de stad rondom inclusiviteit en sociale acceptatie.

Het is de tweede keer dat Pride Groningen het evenement organiseert. Organisator Pascal Rakers merkt dat de eerste editie veel teweeg heeft gebracht. “De schatting is dat we ongeveer achtduizend bezoekers hadden. Toen we bekend maakten dat er een tweede editie kwam, kregen we enorm veel mailtjes van ondernemers uit de binnenstad die graag willen aansluiten. Maar we zien ook op social media dat we veel meer reacties en interacties hebben. Het leeft enorm in de binnenstad.”

Rakers pikt een aantal hoogtepunten van de Pride eruit. “Op de zaterdag starten we met de informatiemarkt op de Grote Markt. Daar is ook een roze kerk aanwezig waar een aantal stellen officieel gaan trouwen. In de middag begint de Pride Walk, waarbij we een wandeling gaan maken door de stad. De feestelijke afsluitingen zijn in de Zwanestraat en een afterparty in PALACE.”

De boodschap die Pride Groningen wil overbrengen is een duidelijke. “Het maakt niet uit wie je bent”, zegt Rakers. Dat proberen we écht met de Pride uit te stralen. Het is ook belangrijk dat er een Pride voor jongeren in Groningen is. Je hoort erbij en hoeft daarbij niet het gevoel te hebben dat je wordt buitengesloten.”

Het volledige programma van Pride Groningen is hier te vinden.