Politie vraagt getuigen van zware mishandeling bij Groninger Museum

De politie heeft foto’s en camerabeelden vrijgegeven van een mishandeling, vier weken geleden, op de H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum.

De mishandeling vond plaats op zaterdagochtend 22 juli rond 06.00 uur. Drie vrienden lopen na een uitgaansnacht in de stad over de brug naar het hoofdstation. Zij werden ingehaald door een groep van zeven mannen. Er ontstaat een discussie en de sfeer wordt snel dreigend.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte plotseling naar voren springt en uithaalt richting het slachtoffer. Na een aantal klappen valt het slachtoffer op de grond. De vechtpartij lijkt voorbij, maar de verdachte blijft agressief en slaat even later het slachtoffer opnieuw naar de grond. Daarna blijft de man op hem inslaan, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt. Pas na lange tijd komen anderen uit de groep tussenbeide, waarna de verdachte met twee anderen zijn weg richting het station vervolgt.

De verdachte heeft een lichte huidskleur en donkerblond haar. Hij droeg een zwarte jas, vermoedelijk van het merk The North Face, een blauwe spijkerbroek en witte sneakers.

De politie vraagt mensen die de verdachte of de groep jongemannen om hem heen herkennen, contact op te nemen. Dat kan via de Opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070. Tips doorgeven kan ook anoniem via 0800-7000.